Sin Límites: La CNC no está muerta, asegura López Cabrera: Raúl Torres Salmerón (22:15 h)

*El hijo de Ma. Eugenia Cabrera quiere ser candidato a diputado local

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Othón López Cabrera, de 33 años de edad y con militancia de 15 años en el PRI, ha sido formado por su señora madre, una priísta distinguida, María Eugenia Cabrera Huerta, ex Diputada Local. Con una carrera política en la Red de Jóvenes por México, antes el llamado Frente Juvenil del PRI, López Cabrera pertenece al sector campesino y quiere ser candidato a legislador local por el Distrito de Zacapoaxtla.

En entrevista virtual, asegura que México hoy necesita de jóvenes que propongan, no de jóvenes que hagan ruido con porras y que solo peguen propaganda, antes se decía que el futuro era de los jóvenes y asegura en voz alta: La CNC no está muerta…

Con estudios superiores en la Universidad del Valle de México de Puebla Capital y en el Instituto de Estudios Superiores de la Sierra, plantel Cuetzalan, estos son algunos de sus planteamientos:

-El presente es de los jóvenes que hablen cosas concretas, no deben ser carne de cañón. Deben conjuntar experiencia con juventud.

-De manera anecdótica le aseguro que desde el vientre materno participaba en mítines y reuniones partidistas y tengo las fotos que lo demuestran. Después acompañaba a mi madre a los tres y a los cuatro años a sus reuniones.

-Levanto la mano para ser candidato porque yo sí he trabajado, he caminado siempre por el bien de las familias más vulnerables, llevándoles cursos y talleres de aprendizaje. Traigo ideas vanguardistas de juventud, siempre consensadas con la experiencia de la vieja guardia, donde la mejor política es la labor social.

-A los 16 años fui Delegado por el entonces distrito 23 local, con cabecera en Tetela de Ocampo, más tarde, a los 18 años, fui Delegado de Promoción al Voto y de Movilización en los municipios de Huitzilan de Serdán, Hueytlalpan, Ixtepec y Caxhuacan, poblados que nunca se me van a olvidar, son pequeños pero con un gran corazón.

-Trabajé en las campañas de los candidatos al Gobierno Blanca Alcalá Ruiz y Alberto Jiménez Merino, siempre a ras de piso.

-Somos varios aspirantes, tenemos hasta este miércoles 3 de marzo para el registro, después será la Comisión de Procesos Internos del PRI la que designe al candidato oficial.

-Soy un digno representante de mi partido, el PRI. Mis últimos cargos políticos son Delegado Distrital de la Red de Jóvenes en Zacapoaxtla y Delegado Político del Distrito IV con cabecera en Zacapoaxtla, este último con licencia. Fui Delegado de Apoyo y Delegado Especial por parte de la Comisión Indígena en los estados de Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

-En la lucha política a nivel distrito, el enemigo a vencer es MORENA, un partido que tiene fuerza y debilidades, es un partido que a veces no se le puede leer en algunos municipios y distritos porque no tiene gran arraigo, carece de ideología como otros partidos.

-MORENA es la conformación de políticos de varios partidos, pero identidad propia no la tiene. Si hoy fueran las elecciones, el PRI gana es un distrito noble en donde ha trabajado siempre. Hay trabajo, constancia e ideología tricolor en los diferentes actores políticos.

-Quiero ser diputado porque lo traigo en la sangre. Pongo un ejemplo, el hijo de una familia de futbolistas, de grande va a querer ser jugador de futbol, porque nació en el seno de una familia de deportistas. En mi caso, vengo del seno de una familia política, mi madre a quien veo como un gran ejemplo, una gran mujer y gran política, fue ella quien me ayudó a tener esta ilusión.

-La Confederación Nacional Campesina no está muerta, yo fui criado en el edificio de la CNC, mi mamá es cenecista, el tema sigue vivo pero sin militantes leales y comprometidos. Repito, ¡la CNC no está muerta! Somos víctimas del exceso de confianza pues por décadas estuvimos en los cuernos de la luna, nos acostumbramos a que los gobiernos eran del partido tricolor y volteaban a ver a sus sectores.

-Grandes dirigentes de la CNC en los últimos tiempos han sido Fidencio Romero Tobón y Wenceslao Herrera Coyac, por nombrar algunos. Perdimos el edificio porque nos olvidamos de la ley y la legalidad de las cosas.

-Se dice que lo que se ve no se juzga, nos empezamos a dar cuenta cuando la CNC empezó a declinar, en vez de salir a dar la lucha, se le echaba más tierra, en vez de ayudar más a la gente, cada vez se cerraba más el círculo. La CNC no es que sea mala o esté muerta. Se perdió la credibilidad en los líderes, no supieron sembrar para cultivar.

Concluye la entrevista con un grito: ¡La CNC no está muerta!

Es increíble, pese a los augurios de algunos de que el PRI está muerto, todavía existen muchos jóvenes que creen y militan en el PRI.

En fin, como dicen las coplas españolas tituladas ¡Adelante con los faroles!

Legalmente, asociaciones,

aunque se llamen partidos,

tantas legalizaciones

ya nos tienen aburridos.

Unas veces por ganados,

otras veces por perdidos,

cada vez más separados,

cada vez más divididos.

raultorress@hotmail.com

Compartir