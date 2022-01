Sin Límites: Huauchinango, foco de Covid-19 en la Sierra Norte: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Autoridades sanitarias municipales y estatales sin reaccionar

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 28 de enero. Con 300 nuevos casos de infectados por el Covid-19 en el mes de enero de 2022, a un ritmo de diez infectados diariamente, Huauchinango se consolida como el epicentro de la pandemia en la Sierra Norte de Puebla por tercer año consecutivo.

Así lo dio a conocer al periodista Carlos Castelán, Director de la Gaceta de la Sierra Norte, el médico César Benavides Manzano, quien explicó que, desde el mes de mayo del año 2020 hasta el 31 de diciembre 2021, es decir 637 días, se registraron mil 348 enfermos de Covid-19, casi dos casos diarios, según el portal https://datos.covid-19.conacyt.mx/ del Gobierno Federal.

Sin embargo, en estos primeros 27 días del mes de enero de 2022, se han registrado 300 nuevos casos, un alarmante ritmo de diez enfermos diariamente. El problema es que, en el mayor número de enfermos es en menores de edad, ya que son los más susceptibles y quienes carecen de vacunación.

Esta situación no quiere decir que las personas adultas no sufran la letal enfermedad que a la fecha ha enlutado los hogares de 236 personas fallecidas en el municipio, es decir, un promedio que no debió haberse dado y que es mayor a la media nacional por cada 100 mil personas.

Lo anterior es de acuerdo con las cifras globales oficiales que se conocen por medio de la Universidad John Hopkins en donde se señala que 4 países acusan la mayor letalidad del Covid-19 y son Estados Unidos que presenta una mayor tasa de mortalidad sobre el total de la población, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins con cerca de 210 mil muertes totales.

Otro país es Brasil que registra casi 100 decesos por cada 100 mil de sus habitantes. En México, que suma alrededor de 140 mil 700 fallecidos, los registros oficiales reflejan una mortalidad de 111 personas cada 100 mil habitantes. En la India, el tercer país con más muertes totales, 11 personas por cada 100 mil habitantes han perdido la vida a causa de la COVID-19.

Estos datos, asegura el galeno quien es Director de la Clínica de Especialidades Médicas Monte de Yavé en Huauchinango, debieran alertar a las autoridades sanitarias del Estado y del Municipio, para actuar en consecuencia, sin embargo lamenta, no se le ve reaccionar cuando deberían estar vigilantes en comercios, vialidades y en las escuelas para urgir y verificar un programa agresivo de concientización, entre la población luego de que el mayor número de casos se encuentra registrado en menores de edad no vacunados y sin conocimiento cabal de cómo se deben cuidar.

Asimismo, advierte, se deberían instalar brigadas en el centro de la población y también itinerantes en las colonias y comunidades, armados con termómetros, oxímetros, gel, alcohol antibacterial y volantes de orientación a la población para tratar de detectar personas que por su calidad asintomática son transmisores de las variantes Ómicron y Delta.

La voz de alerta está dada en Huauchinango.

ENCUENTRO DE FOLCLOR INTERNACIONAL

Alejandra Rivera Escamilla, Directora de los Grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista y responsable de la Academia Nacional de Danza, anunció que la Comisión Nacional Cultural prepara el Encuentro de Folclor Internacional para los días 29 y 30 de enero de 2022.

Invita al público a que se divierta con este encuentro que se transmitirá por redes sociales, ya que por la pandemia no se puede llevar a cabo de manera presencial y se llevará a cabo en el auditorio de la Guelaguetza en Oaxaca.

Rivera Escamilla señala que en esta edición participarán los mejores ballets de la República Mexicana, como son los Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, CDMX, Veracruz, Puebla y Chiapas, que presentarán el folclor de diferentes países latinoamericanos como República Dominicana, Panamá, Perú, Argentina, Venezuela, Bolivia y Colombia, además de Folklore Country y la participación especial del Ballet Nacional del Movimiento Antorchista con una representación especial de tangos argentinos.

En fin, como escribió Miguel de Cervantes (España, 1547-1616), en su poema Busco en la Muerte la Vida:

Busco en la muerte la vida,

salud en la enfermedad,

en la prisión libertad,

en lo cerrado salida

y en el traidor lealtad.

Pero mi suerte, de quien

jamás espero algún bien,

con el cielo ha estatuido,

que, pues lo imposible pido,

lo posible aún no me den.

