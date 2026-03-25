Sin Límites: Homenaje a Colosio; 1er Informe del DIF: Raúl Torres Salmerón (09.45 h)

*Llama el PRI a trabajar con entrega; planta de tratamiento en funciones

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La Fundación Colosio Filial Puebla, encabezada por Rocío Toxqui Oropeza y Guilebaldo Agustín Caro, hizo un llamado a la militancia priísta a trabajar con pasión y entrega en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el 32 aniversario de su fallecimiento este lunes 23 de marzo.

“Hace ya 32 años, México perdió a un hombre que representaba no solo una candidatura, sino una esperanza. Luis Donaldo Colosio Murrieta no fue únicamente un político; fue la voz de millones de mexicanos que anhelaban un país más justo, más digno y más igualitario”, sostuvo en su discurso la Presidenta de la Fundación Colosio.

Asimismo, destacó que su legado es un llamado para que la política esté al servicio de la población, que la dignidad no sea para unas cuantas personas y que la paz se garantice para toda la ciudadanía.

Reconoció en Luis Donaldo Colosio a un hombre que, con valentía, habló de las heridas de la nación y no ocultó la problemática, sino que las enfrentó con palabras y acciones firmes.

Estuvieron presentes ayer en el Jardín dedicado a Colosio en el Centro Histórico, el Secretario General Estatal del PRI, Lorenzo Rivera Nava; el Secretario de Organización, Iram Ramírez de Aquino y el Secretario y Subsecretario de Operación Política, Moisés Carrasco Ávila y Jorge Cano González, respectivamente.

Acudieron el Coordinador Estatal del Movimiento Territorial, Raúl Contreras Herrera; el dirigente de Juventud Territorial, Gabriel Sarmiento Salazar; el Presidente del Comité Municipal de Puebla, Jorge Eduardo Amador Alarcón y los exdirigentes de la Fundación Colosio, Rocío García Olmedo, Jaime Alcántara Silva y Guillermo Arturo Lozano Castellanos.

EL INFORME DEL DIF

Con discreción, sin grandes alardes y con brevedad, Cecilia Arellano, Presidenta del DIF Estatal, rindió su primer informe de actividades en el Centro de Convenciones. Le acompañó el Gobernador Alejandro Armenta y la titular del DIF nacional, María del Rocío García Pérez.

En su primer informe de 32 minutos y un video, reveló que este año contarán con más espacios para brindar calidez a los sectores más vulnerables, proyectos en construcción que fortalecerán la atención a personas adultas mayores, el acompañamiento a mujeres, los servicios de salud y la protección de los seres sintientes.

El DIF cambia vidas y toca corazones, le apasiona la labor social, las personas necesitan ser vistas y escuchadas, es el sentido del trabajo, atender a las familias, dijo.

A partir de este año entrará en operación la Casa de Maternidad, la nueva Casa del Abue Poniente donde se brindarán cuidados, servicios y talleres para alrededor de 700 abuelitos, bajo el modelo de atención de las casas situadas al centro y sur de Puebla Capital.

Sobre la adscripción del Instituto de Bienestar Animal (IBA), a labores de asistencia que brinda el sistema DIF, Cecilia Arellano mencionó la puesta en marcha de las obras de edificación de la Célula de Bienestar Animal en San Francisco Totimehuacán con capacidad de salvaguardar a mil 500 seres sintientes en condición de maltrato. El recinto se sumará a la próxima apertura del Centro de Bienestar Animal de San Pablo Xochimehuacán, cuya habilitación también está en progreso.

El Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CIRE), será un espacio especializado del DIF, tendrá consulta médica en rehabilitación, terapia de lenguaje y física, atención psicológica, electroencefalografía y rayos X, entre otras prestaciones que beneficiarán a poblanos sin seguridad social, con más de 300 mil consultas anuales, en la 25 poniente 2302 de la colonia Los Volcanes.

Las acciones en favor de las mujeres se incrementarán con la Casa de la Maternidad que tendrá lugar en las instalaciones de Casa Puebla y ofrecerá atención pre y postparto, además de albergue para embarazadas en situación de violencia, a fin de proteger su integridad y la de sus bebés. De igual manera se estima que en el transcurso de los próximos meses abran sus puertas 8 nuevos Centros LIBRE-Casa Carmen Serdán en Tehuacán, Tepexi de Rodríguez, Tepeaca, Ciudad Serdán, Cañada Morelos, Xicotepec, San Andrés Cholula y la Junta Auxiliar Romero Vargas en Puebla Capital.

En obras terminadas, sobresale la apertura del CEPOSAMI, que ha atendido a 5 mil adolescentes y niños, la Casa del Abue Sur que atiende a 400 adultos mayores y las Casas Carmen Serdán.

Buena labor de la señora Cecilia Arellano.

PLANTA DE ROTOPLAS

La planta Acuapue de Rotoplas Servicios de Agua (RSA), se convirtió en la primera en el estado de Puebla en cumplir con los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021, norma que regula los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales hacia cuerpos receptores nacionales.

Este cumplimiento representa un avance técnico relevante para el saneamiento en la región, particularmente en una cuenca estratégica como la del río Atoyac, uno de los principales afluentes del centro del país y eje del sistema hídrico metropolitano.

La planta Acuapue atiende descargas sanitarias e industriales con una capacidad consolidada estimada en 210 mil m3 mensuales, actualmente trata entre 150 mil y 160 mil metros cúbicos mensuales, lo que equivale a un flujo promedio de hasta 61 litros por segundo.

A finales de 2023 e inicios de 2024, Grupo Rotoplas, a través de su división especializada RSA, asumió formalmente la operación y responsabilidad técnica de la planta. Desde febrero de 2024, RSA puso en marcha un proceso de modernización integral de la infraestructura, que incluyó la sustitución del sistema de aireación superficial por tecnología de membranas de microburbuja, la rehabilitación de procesos físico-químicos, la modernización de clarificadores y la actualización del sistema eléctrico y de control, señaló su Director, Juan Pablo Rodríguez.

En fin, como escribió el poeta Forjador en su poema a Colosio:

Aquellas balas de la inconsciencia

una carrera brillante hundieron,

¡Mas no pudieron, nunca podrán!

borrar la imagen, de un hombre bueno.

raultorress@hotmail.com

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