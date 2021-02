Sin Límites: El plan de gobierno para 2024 de Alejandro Armenta: Raúl Torres Salmerón (10:00 h)

*Fue el banderazo de arranque para el 2024

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. El pasado domingo, en transmisión virtual, el Senador de la República Alejandro Armenta Mier, se bajó de la competencia interna de MORENA para aspirar a la candidatura la Presidencia Municipal de Puebla Capital. Al mismo tiempo presentó su plan denominado Gobierno de 10.

Aunque enfocado al ámbito de la Angelópolis, puede aplicarse en los 217 municipios y en el Gobierno del Estado. Sin duda fue el banderazo de arranque del legislador poblano hacia el 2024, año de la renovación del Gobierno del Estado.

En la introducción, Armenta se refiere a las necesidades a corto y mediano plazo a causa de la pandemia de Covid-19, que debe dar paso a nuevas formas de vivir y pensar, ya que hizo evidente las profundas desigualdades económicas, alimentarias, el acceso a servicios educativos, la justicia y la seguridad.

Dijo que los ciudadanos quieren propuestas no luchas mezquinas entre políticos. El proyecto está apegado a los principios de la 4T y consta de las siguientes propuestas y soluciones:

1.- Seguridad Ciudadana. Es una estrategia en los tres órdenes de gobierno para salvaguardar integridad y derechos de personas, preservar libertades, orden y paz pública; busca el fortalecimiento de la Policía Municipal, reducir incidencia delictiva, reforzar la investigación criminal, mejorar percepción de seguridad y renovar instituciones policiales.

En Puebla Capital el 59 % de los delitos del fuero común son contra el patrimonio. Los principales delitos son robo de vehículo, robo con y sin violencia, lesiones, amenazas y violencia familiar.

La propuesta consiste en atender los problemas desde sus causas mediante convocatoria a los poblanos para reconstruir la seguridad en una relación de legitimidad y confianza; impulsar la cultura comunitaria de mediación y paz que rechace la violencia y se prevengan conflictos; abatir la percepción de inmunidad adecuando el Código Reglamentario Municipal.

Propone arrestos de 36 horas inconmutables y la creación de los siguientes organismos: Plataforma Cívica para sistemas de inteligencia sobre factores generadores de violencia, criminalidad y descomposición social; un Consejo Municipal de Seguridad Pública; una policía de élite Swat Puebla y la Subsecretaría de Justicia y Prevención del Delito con innovaciones como instaurar Juzgados Calificadores Especializados en Atención de Situaciones de Violencia

Salud Comunitaria. En este rubro, la salud pública demanda un esfuerzo de los tres niveles de gobierno y de la sociedad para promover y proteger y restaurar la salud de los poblanos. Debe impulsarse un programa para atender el Covid 19; fortalecer la recolección de basura y la intervención en mercados municipales y difusión de campañas de prevención. Reactivación Económica. Por los daños económicos a causa de la pandemia, los municipios deben tener respuestas inmediatas,como son un Programa de Fomento al Empleo, la reactivación económica a través de la micro, pequeña y mediana empresa a través de incentivos en financiamiento y acciones de empleo temporal, créditos a la palabra y fomentar proyectos de inversión productiva multianuales a uno, dos y tres años. Servicios Públicos, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano. Propone el rechazo al mito de no mantener o descalificar obras de gobiernos anteriores de otros partidos; con participación social, deben hacer obras comunitarias en juntas auxiliares, rancherías, inspectorías, barrios, colonias y unidades habitacionales mediante el impulso de un presupuesto participativo en forma histórica; programa de mantenimiento permanente en parques, jardines y zonas verdes; programa constante de bacheo; dignificación de accesos municipales y de fraccionamientos industriales; mejoras a la cobertura del alumbrado público. Eficiencia Hacendaria. Son reducidos los ingresos, debe fortalecerse la hacienda municipal y estimularse la recaudación del predial. Las propuestas son un contar con un programa permanente de actualización catastral, incentivar cultura del pago, crear la plataforma digital hacendaria para facilitar el pago y recuperar la cartera vencida. Educación, Cultura y Deportes. Es fundamental para el desarrollo del municipio, configurar el Consejo de Participación Ciudadanacon presencia de rectores de instituciones educativas superiores públicas y privadas, además de representantes de sectores productivos públicos y privados, mantener un deporte sostenible, impulsarlo con clubes y ligas y dar mantenimiento a espacios deportivos. Solidaridad Humana. Elementos Satisfactores. Equilibrar la participación ciudadana, garantizar seguridad alimentaria a población vulnerable mediante fomento de la agricultura familiar, protección del ambiente, fomento de hábitos saludables, apoyo a pequeños y medianos productores e insertarlos en cadenas comerciales adecuadas, crear la Red de Comedores Municipales Comunitarios e implementar el programa Cero Niños y Personas en Situación de Calle, no debe haber indiferencia en los gobiernos municipales y el estatal de ver a un niño con su madre su padre en un crucero. Puebla Pluriétnica. Hay una deuda histórica con los pueblos originarios del municipio, hay que darles atención a través de promotores del desarrollo y rescatar modelos comunitarios de participación; establecer mecanismos de transferencia de recursos para atender demandas sociales y culturales con políticas de perspectiva de género para su bienestar, asi como preservación y difusión de su cultura con un Consejo Comunitario. Puebla Pluricultural y Cosmopolita. Hay que convertir a Puebla en un escaparate político social y cultural, fomentando semanas de comunidades extranjeras como la libanesa, francesa, alemana, judía, española, china, oaxaqueña, chiapaneca, entre otras. Transparencia y Rendición de Cuentas. Para cumplir la Agenda 2030hay que fortalecer una gestión pública transparente y participativa que involucre a la ciudadanía; la transparencia reduce la brecha de la desconfianza y permite una interacción social entre gobernantes y gobernados; la rendición de cuentas debe estar al alcance del público en forma clara accesible y veraz; la acción del gobierno debe estar sujeta al escrutinio social; deben lograrse certificaciones para mejorar la administración y servicios. Propone además la innovación de Plataformas Digitales de Datos Abiertos, un Semáforo Publico donde se muestren los avances y la difusión mensual del Sistema de Evaluación de Objetivos y Metas.

Hasta aquí el plan Gobierno de 10 del Senador de la República Armenta Mier. Su aplicación en los 217 municipios de la entidad y en el Gobierno del Estado no es mala idea, serían las bases de un gobierno que ya merece Puebla. Además, el 2024 está a la vuelta de la esquina.

En fin, como escribió Blas de Otero (España, 1916-1979). en su poema En el Principio:

Si he perdido la vida, el tiempo, todo

lo que tiré, como un anillo, al agua,

si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,

me queda la palabra.

raultorress@hotmail.com

