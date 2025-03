Sin Límites: El auge del tequila en EU terminó: Raúl Torres Salmerón (11:30 h)

*El Movimiento Antorchista niega injerencia en la BUAP

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. La demanda de tequila se mantuvo prácticamente estable en 2024 y los bebedores han estado buscando opciones más baratas. Estados Unidos está perdiendo el gusto por el tequila de primera calidad.

Las ventas de este licor mexicano se dispararon durante la última década, convirtiéndose en el segundo licor más popular en Estados Unidos después del vodka. Pero la demanda de tequila se ha enfriado y los bebedores están buscando tragos más económicos.

Según un análisis de la firma de investigación de valores Bernstein, las marcas de alta gama, como Casamigos de Diageo y Patrón de Bacardi, han estado bajando sus precios durante más de un año. Hasta hace poco, una botella de 750 mililitros de Casamigos Blanco se vendía normalmente por 45 dólares, según el rastreador de la industria IWSR y ahora se vende por tan solo 40 dólares.

IWSR son las siglas en inglés de International Wine and Spirits Research, que se traduce como Registro Internacional de Vinos y Espirituosos. Es una fuente de datos e inteligencia sobre el mercado de bebidas alcohólicas.

Según IWSR, el volumen de ventas de tequila, mezcal y otras bebidas espirituosas a base de agave en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios en 2024. Las ventas cayeron en el caso del tequila ultra premium, con un precio de entre 45 y 99 dólares y aumentaron en los niveles intermedios, con un precio de entre 22 y 44 dólares.

Diageo manifestó que para satisfacer las diferentes necesidades de los consumidores, ahora está posicionando Casamigos a un precio más bajo que su marca Don Julio. El precio de Casamigos se descontroló respecto de lo que debía ser en parte debido a problemas de falta de existencias durante la pandemia de Covid-19, expresó la Directora Debra Crew .

El abandono del costoso tequila por parte de los consumidores marca el cambio de una tendencia que se había extendido durante años. Hasta hace poco, muchos consumidores habían optado por vinos y licores más caros. El tequila, que antes se asociaba con margaritas azucaradas y tragos deliciosos, creció en popularidad gracias a la promoción de celebridades, el creciente interés en los licores artesanales y un cambio hacia un consumo menor, pero de mejor calidad.

Inspirada por estas tendencias, Diageo acordó en 2017 pagar hasta mil millones de dólares para comprar Casamigos, la marca de tequila cofundada por el actor George Clooney.

La amenaza del presidente Trump de aplicar un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas —que actualmente está en suspenso durante un mes tras un acuerdo alcanzado con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum— ha añadido más incertidumbre para los productores e importadores de tequila.

El tequila y el mezcal deben producirse en México, al igual que el vino espumoso puede etiquetarse como champán solo si se produce en una determinada región de Francia.

Las importaciones de México y Canadá representan alrededor del 45 por ciento de las ventas de Diageo en Estados Unidos.

Hasta hace poco, el tequila ha sido un punto brillante para la industria del alcohol, que lucha por retener a los bebedores. Las ventas de alcohol en Estados Unidos están disminuyendo debido a las preocupaciones sobre la salud de los consumidores, la creciente legalización del cannabis y un cambio generacional hacia un menor consumo de alcohol. El Gobierno de Estados Unidos está considerando reducir el límite recomendado de bebidas al día que las personas pueden consumir de manera segura.

ANTORCHA NIEGA INJERENCIA EN LA BUAP

Tras las declaraciones del Gobernador Alejandro Armenta quien señaló al Movimiento Antorchista de liderar las protestas en la BUAP, Juan Manuel Celis Aguirre, líder estatal de la organización, afirmó que su movimiento no tiene ninguna relación con la dirección del paro estudiantil. “Antorcha no tiene nada que ver en la dirección del movimiento estudiantil. ¿Por qué se nos acusa? Somos el chivo expiatorio, pero no hay ningún elemento que demuestre que la dirección de Antorcha está liderando la protesta en la universidad”, afirmó de manera contundente.

Acompañado por el Comité Estatal en Puebla, Celis Aguirre argumentó que es normal encontrar en la BUAP a jóvenes que viven en las Casas del Estudiante de Antorcha, ya que se trata de una universidad pública accesible para los sectores populares.

Pero no solo hay jóvenes que simpatizan con las ideas de Antorcha, afirmó. También hay miles de jóvenes que simpatizan con Morena, el PRI o el PAN. Y si son estudiantes, todos ellos pueden participar en la vida universitaria; no se les puede prohibir su vida política ahí.

El líder antorchista también defendió el derecho de los estudiantes a expresar su opinión y participar en la vida universitaria: “Los universitarios pueden y deben opinar sobre lo que ocurre en la BUAP. Si hay estudiantes que simpatizan con Antorcha tienen derecho a hacerlo, como cualquier otro grupo dentro de la universidad”, sostuvo.

Celis Aguirre advirtió que ahora hay persecución de algunos estudiantes: “Desde un grupo de poder del Gobierno estatal iniciaron ayer una campaña de terror contra algunos jóvenes universitarios de varias facultades. Están publicando fotografías de alumnos en los grupos de WhatsApp de cada facultad en los que incitan al linchamiento de esos jóvenes. Eso es muy preocupante y altamente peligroso porque es iniciar la represión violenta contra los universitarios”.

Sobre el origen del conflicto en la BUAP, Celis Aguirre aseguró que las protestas estudiantiles surgieron debido a las inconformidades entre los estudiantes de Medicina, como lo publicó la prensa poblana. “Decir que Antorcha dirige el movimiento es un absurdo. La asamblea de estudiantes ha sido clara al afirmar que actúan por cuenta propia”.

“Nos quieren usar como chivo expiatorio ante las próximas elecciones de rector y allí quiero decir que ni tenemos propuesta ni buscamos la rectoría de la BUAP, nosotros sí hacemos un llamado para que se resuelvan oportunamente las demandas de los jóvenes y puedan volver a clases y a sus actividades normales de la mejor manera”, concluyó.

“Al Gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, le decimos que Antorcha no quiere tener un problema con su gobierno. No necesitamos un conflicto. Queremos diálogo abierto y respetuoso, como es derecho constitucional de todos los ciudadanos de este estado, sean de Morena o de otra ideología. Creemos que podemos sentarnos a trabajar en la solución de los problemas que tienen los poblanos pobres y que eso ayudaría mucho al buen funcionamiento del gobierno que está iniciando”, concluyó.

En fin, como escribió Margarito Ledesma (Guanajuato, México, 1887-1974), en su poema ¿Por qué te tapas?

Si no tienes voluntad

siquiera de contestarme,

yo creo no hay necesidad

ni menos de avergonzarme.

raultorress@hotmailcom

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir