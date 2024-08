Sin Límites: El adiós de AMLO a Puebla: Raúl Torres Salmerón (19:00 h)

* Expresó: No aspiro a ser líder moral ni caudillo, ni hombre fuerte ni cacique

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 1 de agosto. El Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Municipio San Salvador El Verde, en su última visita a Puebla, celebró que la virtual Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a continuar el programa Sembrando Vida.

En la que fue prácticamente su visita del adiós a Puebla, el mandatario recordó que esta iniciativa fomenta la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo del campo a partir del apoyo a campesinas y campesinos para la siembra.

López Obrador y Sheinbaum Pardo estuvieron acompañados del Gobernador Sergio Salomón Céspedes y del próximo Mandatario Alejandro Armenta, el pasado 13 de julio.

La Presidenta Electa garantizó que el próximo sexenio continuará con la Cuarta Transformación de la vida pública, bajo los principios del humanismo mexicano, impulsado por López Obrador.

Por su parte, el Gobernador Sergio Salomón señaló que México atraviesa por un punto crucial al elegir a su primera presidenta, lo que significa la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada por el Presidente López Obrador, quien impulsó programas que cambiaron la vida de los mexicanos como Sembrando Vida.

Agregó que el Gobierno del estado pasó del discurso a los hechos en apoyos al campo, al invertir 8 mil millones de pesos en este rubro; de esta manera, dijo, Puebla trasciende al devolverle la dignidad a quienes habían sido relegados.

En el adiós de AMLO a Puebla, dijo entre otras frases las siguientes:

-No crean que tengo mucha edad, porque ya ahora me dicen ‘abuelo’, estoy joven, nada más que estoy aflojado en terracería. Pero hace poco me cambiaron completamente el motor, traigo motor nuevo; la carrocería un poco maltratada.

– ¿Y por qué traigo el motor nuevo? Porque estoy muy contento, después de la elección presidencial y estatales se reafirmó el principio de que en la democracia el pueblo manda. Nunca más ignorar al pueblo. Esa es la principal lección de la elección pasada.

-Por eso, vamos a continuar con la transformación. Tenemos que seguir haciendo justicia, porque todavía es bastante el atraso.

-Fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida, ahora los migrantes que por necesidad se fueron, son héroes, heroínas, nos están ayudando. Envían 63 mil millones de dólares. ¡Que vivan los poblanos que trabajan en Estados Unidos! ¡Que vivan todos los migrantes!

-Tenemos, por eso, que seguir impulsando el campo para que ya no vuelva esa situación. Ahora estamos apoyando, como aquí se ha dicho, con varios programas para el fomento al campo. Me da mucho gusto poder decir que estamos entregando de manera gratuita los fertilizantes a todos los pequeños y medianos agricultores de México, a todos.

-Y ese es un programa que, como aquí lo acaba de decir nuestra Presidenta Claudia, va a continuar para que dos millones de campesinos, productores agrícolas, reciban de manera gratuita sus fertilizantes. Vamos a seguir con el programa de Producción para el Bienestar y el que se llama Sembrando Vida.

-Me da por eso mucho gusto cuando les digo que traigo motor nuevo, es porque estoy contento y quiero compartir con ustedes mi alegría.

-Estoy terminando ya mi ciclo, porque les hablaba yo de la carrocería, y la naturaleza pues es muy sabía, ya se llega a una determinada edad que es conveniente descansar, el retiro, me voy ya a jubilar.

-Me quedan dos meses y medio, pero me voy muy contento, puedo decir que cumplimos con nuestra responsabilidad, que logramos sentar las bases de la transformación.

-Además, siempre he pensado que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. No aspiro yo a ser líder moral, no aspiro a ser caudillo, no aspiro a ser hombre fuerte, no aspiro mucho menos a ser cacique; yo ya cumplí, ya cierro mi ciclo y me voy muy feliz.

-Porque, ya saben y no lo olviden eso, porque el dinero a veces, muchas veces, es la perdición, la enfermedad, la ambición al dinero, a lo material. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, con el creador, esa es la verdadera felicidad. Por eso, me voy a ir muy contento.

-Pero, fíjense, fue una bendición, resulta que la gente dice ‘que siga a transformación’ y ahora la Presidenta ha decidido que va a continuar el programa Sembrando Vida. Qué más le podemos pedir a la vida. Gracias a la vida, que nos ha dado tanto. Gracias al pueblo de México.

En fin, como escribió Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), en su Rima IV:

Allá en la playa quedó la niña.

¡Arriba el ancla! ¡se va el vapor!

el marinero canta entre dientes.

Se hunde en el agua trémula el sol.

¡Adiós! ¡adiós!

Sola, llorando, sobre las olas,

mira que vuela la embarcación.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir