Sin Límites: Cultivar el pensamiento crítico para cambiar al país: Raúl Torres Salmerón (17:00 h)

*Llamado de Aquiles Córdova a la juventud para la paz y el progreso

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. En el evento de clausura de la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional, Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista, declaró que México y el mundo necesitan más que nunca que la juventud se adentre al pensamiento crítico, que ayuda a penetrar en la esencia de los fenómenos, no se conforma con lo aparente, porque sabe que debajo está lo esencial.

Ante la situación actual del mundo, Córdova Morán expresó las siguientes ideas:

-El mundo depende de que tomemos el partido correcto, que el pensamiento crítico les diga que el futuro depende de la alianza con los que defienden el progreso y la paz.

-El mundo vive momentos difíciles, que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis en la cual lo primero que sufre es la verdad, ya que estamos bombardeados de noticias contradictorias y por ello, la gente no puede tener un juicio correcto de la realidad.

-A esta situación se suma la Inteligencia Artificial, que permite no sólo inventar noticias, sino ilustrarlas y por ello es necesario que los mexicanos entiendan bien analizar su realidad.

-El universo entero consta de forma y contenido, de fenómeno y esencia; la parte fenoménica es la que el hombre conoce por el sentido común, pero es la parte interior, la que no se capta por medio de los sentidos, la que tenemos que desentrañar.

-Necesitamos romper la parte fenoménica para llegar a la médula y saber entonces qué tiene adentro. El pensamiento crítico, el estudio científico y profundo, es el que nos ayuda a penetrar en la esencia de los fenómenos.

-No se conforma con lo que ven los ojos, porque sabe que debajo de lo aparente está lo esencial.

-Esto permitirá analizar fenómenos como la geopolítica actual, donde el imperialismo norteamericano amenaza al mundo por la vía de la propaganda y por medio de las armas, como en Irán, Rusia, Venezuela o Cuba.

-Después de la Espartaqueada, el análisis y la síntesis de lo ocurrido durante los nueve días del encuentro harán reconocer a los deportistas que no solo fue trabajo y esfuerzo, sino adquirir nuevas destrezas.

-Al enfrentarse a otros se superan, no son los mismos antes y después de jugar. La Espartaqueada es un fenómeno que cambia a los jóvenes, les mejora el cerebro, porque el ejercicio especialmente intenso hace que el cerebro trabaje mejor.

-Invito a los jóvenes a acercarse al Movimiento Antorchista, ya que el objetivo de la organización es cambiar al país y para ello trabaja para que la juventud esté saludable y no caiga en las adicciones.

-Esa euforia que provoca el deporte hará que los jóvenes dejen de buscar las drogas. El deporte es la manera de proteger a la juventud de aquellos que quieren venderle sustancias psicotrópicas, porque el gran negocio de la droga no lo hacen los capos, lo hacen desde la banca norteamericana.

-La verdadera solución está en que no haya quien compre drogas y eso busca Antorcha, llamando a la gente a hacer deporte y a entender el mundo en que vivimos.

Después de nueve días de grandes competencias, el Movimiento Antorchista, del 7 al 15 de marzo, finalizó la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional, cuyo medallero estuvo encabezado por Puebla, seguido de Michoacán y Estado de México en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Como parte del acto de premiación, los primeros cinco lugares fueron para Puebla con 776 puntos, Michoacán con 503, Estado de México con 394, Veracruz con 340 y Oaxaca con 248.

El evento de clausura fue ante miles de asistentes en el teatro Aquiles Córdova Morán de Tecomatlán y estuvo enmarcado por la participación de los Grupos Culturales Nacionales del Antorchismo, que presentaron un programa de música y baile inspirado en el programa llamado Revista Española, con canciones y música de la época anterior a la Guerra Civil de ese país.

TRAMO CARRETERO

Con el objetivo de fortalecer la conectividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades, se llevó a cabo la inauguración de la reconstrucción del tramo carretero Albino Zertuche-Xicotlán, una obra que beneficia a más de 2 mil 583 habitantes de la región mixteca.

La intervención consistió en la reconstrucción de 5.5 kilómetros de la carretera alimentadora, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado en aproximadamente 20 minutos, facilitando el acceso a servicios, actividades comerciales y el desarrollo económico local.

El evento fue encabezado por el director del Centro SICT, Javier Aquino Limón, en coordinación con la Presidenta Municipal de Albino Zertuche, Rosa Isabel Cardoso Ortiz, así como autoridades municipales de la región.

Con una inversión aproximada de 18 millones de pesos, esta obra forma parte de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno de México y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En fin, como dice la copla colombiana:

Alabemos esta casa,

no por su merecimiento,

sino por el joven honrado

que está de puertas adentro.

raultorress@hotmail.com

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