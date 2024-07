Sin Límites: Crisis postelectoral por la Alcaldía de Tepatlaxco: Raúl Torres Salmerón (12:30 h)

* En política los acuerdos no se respetan y las promesas no se cumplen: Flores Matías

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. Tras destacar que es un empresario consolidado en el área de la construcción, pues lo trae en la sangre como herencia de su padre, quien se dedicó a la venta del cemento y acero, el candidato del PANAL a la Presidencia Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo Juan Flores Matías, señaló que la política va de la mano con los empresarios.

Aseguró Flores Matías que no hay político que no dependa de un empresario, en reunión con un grupo de columnistas en Casa Reina. Ante la presencia de su equipo de trabajo político, líderes del municipio y abogados que estuvieron presentes, el empresario quien fue, candidato de Nueva Alianza a la Alcaldía de Tepatlaxco de Hidalgo, hizo público que la elección ha sido impugnada.

En la entrevista, hizo las siguientes consideraciones:

-La política es una inquietud que tengo desde hace varios años, más que nada servir a mis amigos, a mis hermanos y a mis coterráneos, veo con desagrado como muchos ex presidentes del Municipio de Tepatlaxco no hacen algo por sacar adelante al pueblo.

-Da dolor ver el atraso en el que se encuentra sumido el poblado de los trabajadores de la construcción, albañiles, artesanos y campesinos, hay mucho que hacer para proyectar a Tepatlaxco, bajar recursos y apoyos federales que redunden en beneficio de los pobladores y del lugar que habitan.

-Inicié mi carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 2021 busqué ser Diputado Local, cosa que no se dio y tuve que emigrar a MORENA y por acuerdos del entonces Senador de la República Alejandro Armenta Mier me inscribí al Partido Fuerza por México para ser candidato a Diputado Local por el distrito XII con cabecera en Amozoc y sabía que no iba a ganar la Diputación, pero el acuerdo tomado con Armenta fue participar y para el 2024 sí ocuparía un escaño en la política.

-El tiempo llegó y no participé por MORENA, me mandaron a buscar la Alcaldía de Tepatlaxco de Hidalgo por el Partido Nueva Alianza (PANAL), hice mi trabajo, el pueblo me apoyó como ciudadano y paisano de los tepatlaxquences.

-El partido del PANAL no tiene la presencia como tal, la gente se sumó y voto por la persona, en este caso por Juan Flores Matías; el pasado 2 de junio de acuerdo con copias de las actas en mi poder obtuve el triunfo por 3 mil votos, lamentablemente la mapachería y el embarazo en las urnas terminaron dándole el triunfo a Julio González Bonilla, candidato de MORENA.

-Es vergonzoso ver que en política los acuerdos no se respetan; las promesas no se cumplen.

-Días después de las elecciones el Instituto Electoral del Estado dio a conocer los resultados arrojando que MORENA tenía mil 802 votos y Nueva Alianza mil 797, ante esta situación decidí impugnar el proceso electoral de Tepatlaxco.

-No somos los únicos, quiero resaltar que hay 102 impugnaciones de todo el Estado, en Tepatlaxco líderes de oposición no estuvieron de acuerdo con los resultados obtenidos, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional también se sumaron a la impugnación.

-Tepatlaxco tiene 7 secciones, se colocaron 21 casillas, en 8 de ellas hubo inconsistencias, nuestros representantes de casilla contaron 420 votos nulos, sin embargo, los consejeros electorales municipales validaron los votos nulos en favor de MORENA.

-Es por ello que procedí a la impugnación y lo que resulte, conforme al Derecho Electoral hasta las últimas consecuencias, ojalá el Tribunal Electoral anule las casillas que fueron embarazadas y convoque a una elección extraordinaria.

-Algunas de las casillas en donde no coinciden las cifras o la existencia de boletas que deben ser anuladas son la 2056, tenía boletas que estaban marcadas cada una favoreciendo el voto a MORENA y Fuerza por México, éstas deberían ser anuladas, sin embargo, MORENA la tomó como voto a su favor.

-La casilla 2055 fue una de las principales ya que la mayoría son familiares y amigos del candidato Flores Matías, la lista nominal contempla 481 votantes, sin embargo, en el conteo solo les dejaron 477 votos, en otras palabras, les quitaron 4 votos.

-La casilla 2054 tiene una lista nominal de 372 votantes, fue palomeada con 372 electores, a la hora del recuento, las urnas de la casilla arrojaron 383 votos totales. ¿De dónde salieron esos 11 votos? Es un ejemplo de las inconsistencias.

Finalmente, Juan Flores Matías, subrayó que el pasado domingo 28 de abril de este mismo año fue amenazado de muerte ya que en las afueras de la casa de campaña, específicamente en las cortinas fueron colocadas cartulinas.

Ante esta situación el candidato Flores Matías presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes y está en espera de la resolución del Tribunal Electoral del Estado.

En fin, como escribió Salvador Díaz Mirón (Veracruz, México 1853-1928), en su poema Excélsior:

¡Aún se cantar y en versos que perduren

publicaré a los siglos mi venganza!

Sobre la impura huella

del fraude, la verdad austera y sola

brilla, como el silencio de una estrella

por encima del ruido de una ola.

raultorress@hotmail.com

