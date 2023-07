Sin Límites: Covián alza la mano para la Alcaldía de Puebla: Raúl Torres Salmerón (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio.

*Actualmente es Coordinador Municipal de una Fundación del MC

Por Raúl Torres Salmerón

La lucha política por Puebla Capital apenas empieza. Los analistas mencionan a algunos. Los morenos filtran nombres y la coalición PAN, PRI, PRD, maneja varios nombres.

Por Movimiento Ciudadano (MC), se apunta Eduardo Covián Carrizales, quien en una reunión con columnistas en el Hotel Posada San Pedro, habla de sus aspiraciones, sus definiciones, su pasado político, su familia y sus planes para Puebla Capital.

Covián Carrizales, quien ya fue Regidor en dos ocasiones y fungió como Secretario de Movilidad Municipal, alza la mano para la candidatura del MC a la Alcaldía de Puebla Capital. Las siguientes son sus expresiones:

-Tengo el nombramiento de Coordinador Municipal en Puebla Capital de la Fundación Municipios en Movimiento del MC, a cargo de José Manuel del Río Virgen.

-Una encuesta me coloca con 7 puntos porcentuales debajo del PAN y MORENA, sin embargo, confía que a finales del año logre superar los 2 dígitos y ser más competitivo.

-Buscamos acercar más a la gente y sus verdaderas necesidades a las plataformas políticas como MC. Por ahora, se desarrollan e implementan proyectos que beneficien a las localidades y MC se distingue por ser abierto a la participación con el 50 por ciento de sus candidaturas a la sociedad civil, algo que no hacen otros partidos políticos.

-Puebla Capital es una de las ciudades más importantes del país y debe solucionarse la distribución del agua potable, el cuidado del medio ambiente, la prestación de servicios públicos de calidad y especial atención a otros temas fundamentales como la seguridad pública, el transporte y la movilidad, para que los poblanos cuenten con una mejor calidad de vida. La inseguridad pública genera una baja participación ciudadana.

-Estos problemas no se han atendido con seriedad, por lo que aún se tiene la oportunidad de convertir a la ciudad en un modelo sustentable. Hace falta una visión a largo y mediano plazo.

-Estamos por cumplir 500 años como ciudad. Nadie se ha preocupado por ello. Puebla es una ciudad importante. A ocho años de su aniversario más importante, no hay nada. No hay un diálogo entre todos los sectores para celebrar esa fecha como debe ser. Debe haber una gran fiesta y desde ahora debe planificarse.

-Más allá de un tema político de privatizar o remunicipalizar, deben investigarse las causas que originan escasez de agua, algo que no se ha tratado. El problema del agua debe resolverse entre Puebla y Tlaxcala y 30 municipios de ambos estados.

-Debe atenderse la movilidad, con nuevas formas y mejorando las ya existentes. El manejo del transporte público es un asunto donde el Ayuntamiento debe intervenir. Deben recuperase los espacios públicos para los más jóvenes.

-Los servicios públicos deben ser iguales para todos, especialmente los asentamientos alejados y pobres del Municipio. Existe una desigualdad enorme y tiene que cerrarse esa brecha. Es tal desigualdad que colonias del sur y juntas auxiliares no tienen una calidad de los servicios. Las autoridades no han hecho nada y ello causa poca participación de la gente.

-El Estado de Puebla es la única entidad del país que no cuenta con una Ley de Participación Ciudadana, entonces no existen mecanismos de participación. Es urgente aprobarla.

-Tengo 45 años de edad, soltero, dos divorcios, sin hijos. Empecé mi carrera política en el PAN, a los 17 años entré a Acción Juvenil y fui líder de esa agrupación, fui Regidor de 2001 a 2004 en el Ayuntamiento de Luis Paredes y me tocó ser el suplente del alcalde por un espacio de un mes a los 26 años.

-Establecí mi negocio de seguros y volví a ser Regidor con la morenista Claudia Rivera Vivanco en 2018. Al año siguiente pedí licencia y me nombraron Secretario de Movilidad Municipal. No me afilié a MORENA.

-Desde 2022 soy militante activo de Movimiento Ciudadano. He platicado con Luis Donaldo Colosio y Samuel García en Nuevo León, los mejores cuadros que tienen.

Según C % E, Campaigns % Elections México de Alejandro Rodríguez, hoy día como candidato de MC a la Alcaldía de Puebla Capital, tiene el 7 por ciento, mientras José Chedraui el 34 por ciento con Morena, Verde y PT y Mario Riestra con 39 por ciento por el PRI, PAN y PRD.

En fin, como dice la copla flamenca:

Esperar y no venir,

querer y que no te quieran,

tener sueño y no dormir,

cuál será mayor pena

para el que sepa sentir.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir