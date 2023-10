Sin Límites: Cesatti irá con el MC por la gubernatura: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Giras del FAM; concurso de fotografía; el Informe de Tepexi

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 17 de octubre. Ya está definido por MORENA y sus aliados PVEM y PT, quienes son sus siete pre candidatos al Gobierno del Estado. Ellos son Alejandro Armenta Mier, el puntero de todas las encuestas serias, Julio Huerta, Olivia Salomón, Liz Sánchez, Rodrigo Abdala, Ignacio Mier y Claudia Rivera. Por el Frente Amplio por México (FAM), que integran PRI, PAN y PRD, el domingo el Alcalde Eduardo Rivera Pérez dio el paso definitivo y por fin después de muchas dudas, anunció que va por Puebla.Queda pendiente el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) y todo parece indicar que será José Luis Cesatti Hernández, ex Diputado Local, ex Dirigente campesino y ex Candidato al Gobierno Estatal por el PRD.En caso de llegar a la candidatura, pues no se observan otros militantes que aspiren a serlo, la bandera principal de Cesatti es el impulso al campo, donde la rama agroindustrial tendría fuerte despegue en la Entidad poblana, porque ese proyecto fue anunciado en su campaña para Diputado Federal por MC en las elecciones federales de 2021.La presencia de Cesatti y el MC en el Estado según algunas encuestas permitiría un nivel de votación para no desaparecer como fuerza política. El MC, como sucede en algunas partes de México, se perfila como la tercera opción frente a la polarización que hay entre la 4T y el FAM y tendría una intención del voto mayor del 3 por ciento,Todo dependerá del dirigente nacional Dante Delgado y del líder estatal, Fernando Morales, quien no ha dado señales de vida política en los ultima semanas.Ya lo expresó el columnista Carlos Macías Palma, pues José Luis Cesatti Hernández es el candidato competitivo que busca Movimiento Ciudadano para Puebla, sus relaciones de alto nivel con dirigentes de la iglesia católica poblana y veracruzana, además de sus relaciones con medios de comunicación, la clase política poblana.