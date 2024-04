Sin Límites: Cambiar a México, el objetivo de los jóvenes: Raúl Torres Salmerón (21:00 h)

*Rechazan la política por hartazgo, asegura Julián Lozada, candidato a Diputado Federal por MC

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 25 de abril. Iker Julián Lozada Xilotl, con 21 años de edad y estudiante universitario es el candidato a Diputado Federal por el distrito 11 de Puebla Capital por el partido Movimiento Ciudadano. Ese Distrito abarca 120 colonias del sur oriente del Municipio.

Es de una familia de clase media y está muy consciente de lo que hace. Se explaya en una reunión con columnistas en el restaurante Santóua, en la 2 sur 1103 en el Centro Histórico. Estudia en la Facultad de Economía de la BUAP. Se presenta con una camiseta naranja, pero sin tenis de los llamados fosfo-fosfo. Entre otras cosas, expresó lo siguiente:

-Hay un rechazo de los jóvenes a la política, hubo ostentosas pre campañas de los aspirantes al Gobierno del Estado, pues hay un hartazgo político, porque las campañas las deben hacer las personas, no los anuncios.

-En el Distrito 11 federal, al igual que en muchas partes, predomina la inseguridad, falta el alumbrado público y el agua.

-La tarea del legislador no es solucionar problemas, sino legislar, fiscalizar y gestionar.

-De llegar a la Cámara de Diputados lucharé por abolir la exigencia de que a los jóvenes egresados de las universidades se les exija experiencia, cuando podemos aportar muchas cosas más.

-México debe cambiar. Como joven, en el Congreso de la Unión buscaré que lo bueno hecho por los gobiernos y en las leyes continúe. Lo malo se debe corregir y seguir adelante, no todo debe destruirse.

-No quiero más de lo mismo para México, aunque reconozco que se trata de una competencia desigual. Espero obtener 100 mil votos o más, en la próxima elección del 2 de junio.

-He visitado a pie casas, departamentos y unidades habitacionales como Agua Santa, Loma Bella, San Ramón en sus 4 secciones, así como Prados Agua Azul, Mayorazgo, Villa Encantada y los mercados Independencia y Zapata.

-Estoy en desventaja con los otros aspirantes. No puedo competir a billetazos como lo hacen los abanderados de las otras dos coaliciones encabezados por MORENA y sus aliados o el PRIAN.

-Los candidatos competidores en el Distrito, son dos verdaderas joyas, por el PRI-PAN-PRD-PSI va Juan José Espinosa y por Morena-PVEM-PT, Antonio ‘Toño’ López, quien no cumplió ninguna de sus promesas como Diputado Local.

-Haga campaña a través de caminatas. Las encuestas no dicen nada, son demasiadas y muchas se hacen por encargo.

-Los jóvenes son quienes deben cambiar la situación que se vive en México, porque no quiero más de lo mismo. Me acompañan y ayudan en la campaña un grupo de amigos y compañeros que se sienten comprometidos e identificados con MC.

-El MC me ha brindado una oportunidad. No soy hijo de político y he trabajado con organizaciones civiles, soy un ciudadano que quiere cambiar a México.

-Me buscó el Delegado Juvenil del MC, quien me acerco a la dirigencia nacional y me brindaron la oportunidad de ser candidato, situación que no desaprovecharé.

-Los jóvenes debemos reclamar posiciones y oportunidades. La resignación jamás volverá a ser una opción

-Gane o pierda, seguiré desde el MC luchando por justicia social y mejorar calidad de vida para los mexicanos.

-Participé hace poco en la organización Juventud Real, con acercamiento de políticos como el Senador de la República Ricardo Monreal Ávila, quien les abrió las puertas en espacios, pero me desanimó la forma en que manejan a los jóvenes y la política de entreguismo que tienen los partidos.

El candidato Lozada Xilotl, ha realizado su campaña con los materiales que le ha brindado el partido MC y sostiene reuniones con mujeres, adultos mayores y jóvenes, además que ha visitado instituciones educativas para dialogar con gente de su edad, porque dice que los jóvenes son más del 40 por ciento del listado nominal del INE.

Al final de la plática se le pidió un mensaje a los jóvenes y respondió con seriedad y convencimiento que hay que ser crítico, hay que reducarse en contra de la demagogia y aplicar la frase aquella que dice es más amigo el que critica que el que aplaude.

En fin, como dice la copla flamenca:

Suma siempre tu alegría

y le restas tu dolor,

multiplica tus amigos

y no olvides el amor.

raultorress@hotmail.com

