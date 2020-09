Sin Límites: Calma y confianza pide el nuevo alcalde de Tehuacán: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*El Municipio será punta de lanza en todos aspectos: Caballero López

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Andrés Artemio Caballero López, de 44 años, es el Presidente Municipal Suplente en funciones en Tehuacán, la segunda ciudad en importancia en el Estado de Puebla.

Tiene el título de Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la UIA-Puebla, vivió en Finlandia y en Estados Unidos. De joven, sábados y domingos trabajaba en la tienda de ropa, propiedad de sus padres, que lleva 4 generaciones. Tiene 4 hijos y está casado con Elisa María Amador Cabrera.

Como Alcalde Suplente, su ideal es el orden y la paz, bajo cuatro líneas de acción de responsabilidad como la social, la social-individual, la social-empresarial y la social-gubernamental. Es aficionado a los deportes, promotor de la gastronomía, la cultura y el turismo de Tehuacán y se asume protector de la Reserva de la Biósfera.

Caballero López llegó a presidir la administración tehuacanera, pues era candidato suplente, luego de una complicada situación política que llevó a la cárcel a Felipe de Jesús Patjane Martínez, fue acusado y vinculado a proceso donde se le acusa de usurpación de funciones y enriquecimiento ilegal lo que lo lleva a la cárcel.

Entrevistado hace pocos días por el periodista Julián de Jesús Peña para el portal digital Concepto Uno TV, Caballero señaló lo siguiente:

-Tehuacán es una gran ciudad. Me interesa su desarrollo por eso he participado en política.

-La suplencia en la Presidencia Municipal fue como pasa habitualmente en política, algo sin relevancia.

-Pero la vida da vueltas la vida y se generan cosas muy interesantes. Llego en un año muy convulsionado, difícil para Tehuacán, cuya aportación es ser cuna de la planta más antigua de maíz.

-Tehuacán es la segunda ciudad de importancia en el estado y posiblemente sea una de las poblaciones más antiguas de América. Me siento identificado con mis compatriotas.

-El Municipio ha perdido grandes oportunidades de desarrollo. Una ciudad con tanta historia debemos convertirla en una punta de lanza industrial, comercial y de servicios. Sueño con una ciudad con abundancia tremenda.

-Tengo la convicción de alcanzar cosas importantes para mi ciudad donde siempre hay una historia de esfuerzo y constancia, como me lo enseñaron sus padres, poseedores por décadas de una tienda de ropa en la cual, desde pequeño dediqué muchas horas al trabajo. Sacrifiqué las diversiones con amigos y compañeros, pues sábados y domingos estábamos en la tienda trabajando.

PIDO PACIENCIA Y CONFIANZA

-No veo el trabajo de Presidente Municipal Suplente como molestia o una carga, lo veo como una forma de realizar anhelos colectivos.

-Le pido a la ciudadanía paciencia y confianza, en dos meses no se pueden resolver lo que no se hizo en dos años. Primero se tiene que laborar internamente, para después trabajar externamente.

-Fui votado, legal y constitucionalmente. El Tribunal me dio un fallo constitucional. No llegué por capricho. Llegué porque era lo legal.

-No todos los políticos somos iguales, es importante dar un mensaje de solidaridad, la única manera de sacar adelante todos los retos que tiene esta ciudad, es con la participación ciudadana, no hay de otra.

-Necesitamos el Gobierno y la ciudadanía, participar que ya se está dando, hemos visto muestras de empresarios que participan y entienden que hay una dinámica, la gente sabe que esto es diferente.

-Hay satisfacciones, es agradable aunque esté uno cansado, no hay mejor cosa que solucionar un problema, hay un sentimiento de felicidad.

-Me gustaría ser recordado cuando termine la administración municipal como quien hizo posible, algo imposible. Llego en un año convulsionado, difícil, pero tengo muchos sueños para realizar y por eso estoy aquí.

-Ejercer el poder ha sido siempre complicado, nunca te van a tender rosas y decirte: Qué bueno que has llegado. No, por el contrario, y es por el tamaño de responsabilidad que te delega la ciudadanía para tomar decisiones en materia de seguridad, obra pública, desarrollo urbano.

-Hay ocasiones que se afecta a las familias, no podemos ser pragmáticos porque tenemos procesos lógicos y naturales. Estoy convencido de que en un año demostraremos lo que se puede hacer, porque tomamos las decisiones adecuadas.

-Ciertamente hay crítica, la entiendo, es normal. Me entristece la deslealtad, la avaricia, la deshonestidad, no poder ayudar a mis paisanos.

-No le tengo miedo al fracaso, no me espanta. Tenemos como valores la honestidad, la franqueza, un anhelo la paz, el compañerismo y la familia. Yo le pongo mucha atención a la familia, donde se crean todos los valores, donde aprendes a ser serio, a tomar decisiones.

El anterior, es el retrato humano del actual Presidente Municipal Suplente de Tehuacán.

En fin, como escribió Rosa Amelia Alvarado Roca (Ecuador, 1944) en su poema La vida Va y Viene:

No me arrepiento de lo vivido

lo bailado nadie me lo quita

lo que hice, sin duda lo volvería a hacer

ya nada quiero de la vida

me ha dado mas

de lo que he devuelto

y las cosas que quedaron por hacer

quizás, quien sabe

una nueva vida habrá como tiempo

suplementario

para otra estación de siembra

y otra de cosecha.

