Sin Límites: Anécdotas, casos y asuntos de políticos: Raúl Torres Salmerón (13:00 h)

¡Ignacio Mier legislará sobre futbol!

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Durante una gira por Tehuacán, Puebla, el Diputado Federal ex priísta y ahora moreno Ignacio Mier Velazco, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, tras afirmar que el futbol es el deporte más popular de México pues le pertenece a toda la gente y que ya basta de hacer el ridículo en cada Campeonato Mundial, amenazó con tomar medidas legislativas para que las decisiones ya no se tomen desde las cúpulas a partir de intereses comerciales.

No dejó muy claro cómo le hará, pero la duda surge: ¿Mier legislará para que la selección mexicana gane por decreto? Pobre Nacho, con razón no se recibió de Licenciado en Administración por no querer hacer una tesis profesional misma que considera es un fraude.

Mientras tanto, Alejandro Armenta, Senador de la República moreno también, realizó una incursión política en la tierra de su primo Nacho. Fue invitado por auténticos liderazgos de la región de Tecamachalco.

Cerca de mil personas se dieron cita para escuchar las recomendaciones de Armenta sobre los hábitos alimenticios y la importancia de evitar el consumo excesivo de los productos procesados para evitar problemas de salud como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, donde presentó su libro La Pandemia de los Edulcorantes en México y habló de su amor por Puebla a través del quehacer legislativo en materia de salud, educación, seguridad y recuperación económica.

EL REGRESO. – Muy comentado en los círculos políticos el regreso de dos exiliados del barbosismo, el ex Secretario de Educación, Melitón Lozano y la ex Alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quienes realizaron un evento a favor de Claudia Sheinbaum, la corcholatas presidencial que gobierna la Ciudad de México.

Organizaron una asamblea informativa sobre la Jefa de Gobierno en el Salón Los Girasoles, en San Andrés Cholula.

COMITÉS. – Integrantes de Morena Progresista, que apoyan a la otra corcholata presidencial, Marcelo Ebrard, instalaron comités municipales apoyados por dirigentes del Partido Verde Ecologista de México. Asistieron los diputados federales morenos Miguel Carrillo Cubillas, Julieta Vences Valencia, Inés Parra Juárez, Karla Almazán Burgos y Juan Carlos Natale López.

ELECCIONES EN EL SETEP. – En cumplimiento a los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Puebla (SETEP), se instaló la Comisión de Procesos Electorales, organismo tendrá la responsabilidad de convocar, vigilar y calificar el proceso de elección del nuevo Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2023-2027, informó Gonzalo Gutiérrez Gómez, Secretario General en funciones.

Como Presidente fue electo Fernando Tapia Moreno y su suplente Juan Rodríguez González, quienes contarán con el apoyo de Rosa María Romero Velázquez como Secretario, Marisol Vázquez Martínez como suplente, Alejandrina Torres Almeida será vocal y su suplente es Yesenia Pérez leal, Oswaldo Cruz Huerta es segunda vocal y su suplente es Marlene Lozano Flores.

La Comisión de Procesos Electorales tendrá vigencia hasta abril de 2023, mes en que se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Secretario General y Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2023-2027.

ANIVERSARIO LUCTUOSO. – El 28 de enero pasado se cumplieron 33 años de la desaparición del Maestro Pepe Alameda, cuya autoridad y sabiduría en materia taurina alcanzó el mayor rango que se puede lograr en la historia de esta Fiesta tan anciana y tan rica, informó Paco Terán, quien contribuyó en la gestación, investigación, elaboración y publicación del libro taurino que es hasta hoy el más valioso y prestigioso para entender la tauromaquia llamado El Hilo del Toreo.

PIDEN AUDIENCIA. El Grupo en Digna Resistencia de Trabajadores Despedidos Injustificadamente del Gobierno del Estado estuvieron el domingo pasado en el zócalo donde solicitaron audiencia con el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pues quieren denunciar los abusos que están cometiendo funcionarios de la actual administración en contra de sus derechos humanos y laborales.

PRÓXIMA FERIA. – La Alcaldesa Araceli García y la Presidenta del Comité Organizador de la Feria de Tecomatlán, Concepción Muñiz, dieron a conocer la cartelera de la Feria Tecomatlán 2023, donde todos los eventos culturales, deportivos y gastronómicos que se realizarán en la Plaza de Toros La Antorcha, del 19 al 26 de febrero.

Habrá carnaval de danzas, bailes, carros alegóricos, batucadas y varias comparsas de los distintos estados de las República, corridas de toros y artistas invitados, como los son agrupaciones internacionales la Banda El Recodo, Conjunto Primavera, Luis Ángel El Flaco y otros más. Se presentarán torneos de voleibol, futbol, basquetbol y béisbol, eventos culturales, gastronómicos con platillos típicos de la región, como son el mole poblano, pipián verde de pollo, chilate de cuaguayote, así como obras de teatro y recitales musicales que disfrutarán sin costo alguno.

LA PORCICULTURA. – Pese al cierre de un año difícil para la porcicultura nacional, Granjas Carroll de México (GCM), logró una mejora continua gracias al trabajo de sus más de 2 mil 800 colaboradores, así lo consideró el Director de la empresa porcícola, Víctor Manuel Ochoa Calderón.

El principal problema que GCM enfrentó durante 2022 fue el incremento mundial de los granos debido a la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, pues son el principal producto de la alimentación de los cerdos, pero también se afectó el precio de la carne de cerdo ante la importación del producto de varios países, principalmente de Estados Unidos.

NOTICIAS DEL PRIÍSMO. – El dirigente estatal del PRI Puebla, Diputado Local Néstor Camarillo Medina, reconoció la participación de la Confederación Nacional Campesino (CNC) en la construcción de un estado y país más sólido, con la intención de fortalecer el campo, en la toma de protesta de Teodomiro Ortega González como líder del sector en Puebla, en la que estuvo presente la Presidenta Nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado.

En las oficinas del PRI se llevó acabo un homenaje póstumo a uno de sus militantes destacados, Octavio Mercado Villagra, esposo de la actual Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla Capital, Silvia Tanús Osorio.

En sesión del Consejo Político Nacional, presidido por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aprobó la integración de la Comisión Nacional de Financiamiento integrada por Soraya Pérez como Presidenta y Néstor Camarillo como Secretario.

En fin, como dice la copla flamenca:

No arrolles al pordiosero

ni abuses de su nobleza,

que si tú tienes dinero,

el pobre tiene nobleza

y corazón muy sincero.

