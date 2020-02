Sin Límites: Analiza el Arzobispo a los últimos cinco Papas: Raúl Torres Salmerón (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero.

Cabrera Olivier, poblano aspirante a la Fiscalía del Estado

Por Raúl Torres Salmerón

El Arzobispo de Puebla, don Víctor Sánchez Espinosa realizó un interesante análisis de los últimos cinco Pontífices o Papas de la Iglesia Católica.

Durante la Celebración de la XXIV Jornada Mundial de Oración por la Vida Consagrada, celebrada en la réplica de la Capilla Sixtina, en el atrio de la Catedral, el líder espiritual de los poblanos reunió a cerca de mil integrantes de todas las comunidades religiosas de vida contemplativa y de vida activa, para orar, celebrar y convivir.

En la misa, durante la homilía abordó el interesante tema. La reunión fue el sábado primero de febrero, donde además hubo la representación de la obra teatral Noches de la Sixtina.

Al referirse a la Capilla Sixtina, dijo que en ese lugar, en conclave, es decir con llave, se reúnen los cardenales quienes inspirados por el Espíritu Santo, eligen al Papa. Estas fueron sus consideraciones:

-Cada Papa es el que Dios quiere para su tiempo, para el mundo y la Iglesia. Tuve la dicha de conocer a cinco: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

-Pablo VI fue el gran Papa del Cambio, del Concilio Ecuménico Vaticano II, un Papa que sufrió mucho. Me tocó verlo, vi en su última celebración que con dificultades podía moverse, sufría de artritis degenerativa, en sus misas apenas podía mover el incensario.

-En su muerte cuando lo trasladaban de San Pedro a la tumba de los Papas, la gente lloraba y aplaudía, en reconocimiento al Papa del Concilio, aunque fue convocado por Juan XXIII.

-Vino después Juan Pablo I, me tocó su elección y su muerte, nuevamente la plaza de San Pedro llena y todos llorábamos, le llamaron el Papa de la Sonrisa, porque en un mes con su sonrisa se ganó al mundo.

-Luego vino Juan Pablo II, el Papa carismático, peregrino, viajero, itinerante, que todos le conocimos juntos, lo quisimos mucho.

-Un alto funcionario me dijo hace poco: Cuando inicié mi carrera de derecho en la UNAM, cuando vino por primera vez el Papa Juan Pablo II a México, los estudiantes de leyes corríamos a la par del Papamóvil, a largo del camino para verlo, hasta que la multitud o el sentido de la calle nos lo impedía y después nos poníamos a llorar todos y decíamos cada uno me vio a mí, me vio a mi , me vio a mí…

-Cuando murió hubo multitudes, todos se preguntaban: ¿Quién viene ahora? ¿Quién llenará los zapatos de Juan Pablo II?

-Y llega Benedicto XVI quien nos resultó un Papa intelectual, académico y teólogo. Y nos sorprendió a todos con su renuncia. Recuerdo que era obispo auxiliar de Iztapalapa, en la Arquidiócesis de México, llegaba yo a la Basílica y me decían los sacerdotes, explíqueles a la gente que estaba desconcertada, pero cuando se lee el mensaje del Papa Benedicto, dice: me voy, ya no puedo, lo he pensado ante Dios, pero me voy a seguir rezando y sufriendo por la Iglesia

-Según las estadísticas Benedicto XVI ha sido el Papa que más ha sido escuchado en su pensamiento, en sus mensajes, en su doctrina, lo iban a escuchar por la profundidad de su mensaje, incluso lo han escuchado estructuras no católicas.

-Luego sigue Francisco, un Papa humilde, sencillo, pobre, jesuita, latinoamericano, que también nos ha sorprendido a todos.

-Hay una película donde aparece Benedicto XVI, llamada Los Dos Papas. No he visto la película, no sé porque se retiró, pero hay que conocer al Papa Benedicto, me dicen que en la cinta lo tratan como un alemán, duro, fuerte. Pero hay que conocer al Papa.

-En la vida real fue distinta. El Papa Benedicto fue el que más he tratado. El me nombró Arzobispo. Lo vi varias veces y siempre me trató con dulzura.

Refirió una anécdota del pasado Cónclave que la relata el Papa Francisco, que sucedió en la Capilla Sixtina. No se permitió el ingreso de teléfonos celulares y de computadoras. Escogieron como el contador de los votos al Cardenal mexicano de Guadalajara, Juan Sandoval que tiene una gran voz. El Papa Francisco le dijo que era la Trompeta de Dios y el Micrófono de Dios.

UN CANDIDATO A LA FISCALÍA

Los poblanos y sobre todo los abogados y empresarios, agrupados en diversas asociaciones, tienen confianza en que el Gobernador Miguel Barbosa Huerta envíe una terna para elegir al Fiscal General del Estado, compuesta por poblanos.

El clamor es que no quieren la presencia de fuereños. Debe romperse la nociva práctica de que el próximo Fiscal General sea un abogado procedente de otra entidad del país.

Un abogado poblano egresado de la BUAP, oriundo de Huachinango, de nombre Zacarías Francisco Cabrera Oliver, cubre los requisitos necesarios para desempeñarse como Fiscal.

Cabrera Olivier, de acuerdo a empresarios consultados, puede combatir el secuestro y la extorsión. Su perfil demuestra experiencia en combatir precisamente este tipo de delitos que han golpeado a comerciantes e industriales.

Tiene 27 años de trayectoria en el Servicio de Procuración de Justicia, ha sido Delegado de la Procuraduría General de la República en Durango, después fue Vice Fiscal de la Zona 1 Región Laguna en Durango, fue Agente del Ministerio Público de la Federación y Encargado de Dos Subdelegaciones en el Estado de Sonora.

Tiene otra ventaja, no pertenece a ningún partido político y ha combatido con éxito a la delincuencia organizada en donde ha estado comisionado.

El Congreso del Estado tiene la palabra. Esperamos que decepcione a los poblanos.

En fin, como dicen las coplas flamencas:

Con la Cruz dicen la misa,

con la Cruz nos cristianizan,

también con la Santa Cruz

nos entierran y nos casan.

—

Al Cristo del Gran Poder

yo te vi rezarle un día,

y llorando le decías:

¡Quiero ser parte de tu vida!

raultorress@hotmail.com

