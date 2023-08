Sin Límites: A 37 años de la muerte del Alcalde Jorge Murad: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Ceremonia luctuosa el miércoles; Rodrigo Abdala y Nadia Navarro

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. El próximo miércoles 9 de agosto a las 10 horas se llevará a cabo la ceremonia del 37 aniversario luctuoso del Profesor Jorge Murad en el Parque que lleva su nombre, conocido también como Parque de las Ninfas de la 25 Poniente y 17 Sur. La Comisión Organizadora, a cargo de Víctor Cárdenas Guzmán, informó que el panegírico estará a cargo de José Ríos Arias, quien fungió como Director de Gobernación Municipal.Curiosamente, el ex Alcalde de Puebla Capital Jorge Murad y el ex Gobernador Alfredo Toxqui, son los únicos políticos poblanos ya fallecidos cuyas familias, amigos y colaboradores recuerdan cada año con ceremonias luctuosas y rendirles homenaje.El Alcalde Jorge Murad en el trienio 1984-1987, transformó Puebla Capital, realizó innumerables obras y falleció trágicamente en un accidente automovilístico seis meses antes de terminar su administración. Familiares, amigos y ex colaboradores invitan al público en general a la ceremonia de aniversario luctuoso.El Profesor Murad, quien se desempeñó antes como Diputado Local y Federal, Delegado del entonces Departamento de Pesca y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en el Gobierno del Licenciado Guillermo Jiménez Morales, ha sido considerado el mejor Presidente Municipal en la historia de Puebla Capital.En su gestión, se construyeron la Central de Abasto, siete mercados de apoyo para la desconcentración de miles de vendedores ambulantes que invadían el Centro Histórico, la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) y el Circuito Interior; rescató el edificio del mercado La Victoria y la Antigua Estación del Ferrocarril con su Alameda.Mantuvo audiencias públicas un día a la semana, se proporcionaron con diligencia los servicios públicos y promovió que la UNESCO declarara el Centro Histórico como Patrimonio de la Humanidad.Nacido en Tehuacán, Puebla, el 11 de febrero de 1931, Jorge Murad Macluf fue un político culto, experimentado, sensible, con enorme capacidad de trabajo. Impartió clases en escuelas estatales de Ciudad Serdán y fue director del Centro Escolar de Chignahuapan.Luego de su muerte en un trágico accidente vehicular, en la Avenida Juárez y 17 sur, su círculo cercano, familiares y amigos decidieron recordar cada año al ilustre Alcalde con una sencilla ceremonia, que solamente fue interrumpida por la pandemia.Las primeras ceremonias se llevaron a cabo en la Rotonda de las Personas Ilustres del Parque Funerario Valle de los Ángeles, en Valsequillo. Posteriormente a un lado de la placa conmemorativa del rescate del Atrio de Santo Domingo en el Centro Histórico y desde hace algunos años en el Parque de las Ninfas que ahora lleva su nombre por acuerdo de Cabildo del Alcalde Eduardo Rivera, el 13 de febrero de 2023 y publicado en la Gaceta Oficial.ABDALA Y NAVARRODos personajes han salido a la palestra política. Uno es Rodrigo Abdala, Delegado federal de la Secretaría del Bienestar y la legisladora Nadia Navarro.La Senadora de la República por Puebla y panista, Nadia Navarro Acevedo, presentó su quinto informe legislativo donde estuvo acompañada por legisladores federales y locales, además de alcaldes y representantes de la sociedad civil.Enumeró 10 acciones legislativas: insistirá en que se reinstaure el Seguro Popular; aprobar la extensión del periodo vacacional para trabajadores; acceso a guarderías dignas; apoyo a mujeres víctimas de violencia; impulso a derechos de los peatones y ciclistas; aprobación de la Ley Olimpia.Apoyo a la comunidad científica mexicana; aprobar sanciones contra quienes cometen delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; respeto a la dignidad de migrantes y luchar por corregir la estrategia nacional de seguridad pública.El Delegado en Puebla de la Secretaría del Bienestar, Rodrigo Abdala y María del Rocío García, Subsecretaria del Bienestar, tomaron protesta a los comités de los programas para el Bienestar de San José Ixtapa, Atzizintla y Rafael J. García en Chilchotla, para apoyar y orientar a beneficiarios.Estas acciones consolidan la política social del Gobierno de México en beneficio de quienes más lo necesitan, indicó Abdala. García habló de los beneficios de los programas y pensiones para mejorar la vida de los ciudadanos de Puebla y del país.Ambos invitaron a los poblanos a usar los servicios que ofrece el Banco del Bienestar y acercarse a los servidores de la nación que se encontrarán en las instalaciones para ofrecer orientación y apoyo sobre los distintos programas que otorga el gobierno mexicano.Estuvieron presentes Fabiola Salas, Directora del Programa para Personas con Discapacidad; los presidentes municipales María de Lourdes Carrera de Cañada Morelos; José Luis Castillo de Atzizintla y Fernando Ambrosio de Chilchotla; José Rocha, Subdelegado de Desarrollo Humano; los directores de regiones Blanca Acosta y Román Bartolo.En fin, como escribió Jorge Manrique (España, 1440-1479), en las Coplas por la Muerte de su Padre, número XXXV:No se os haga tan amargala batalla temerosaque esperáis,pues otra vida más largade fama tan gloriosaacá dejáis.Aunque esta vida de honortampoco no es eternal,ni verdadera,mas, con todo, es muy mejorque la vida terrenal,perecedera.

