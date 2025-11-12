Sin intermediarios, Salomón Jara trabajará con autoridades electas por Sistemas Normativos Internos (15:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 12 de noviembre. Para coordinar esfuerzos, el Gobernador Salomón Jara Cruz sostuvo una reunión con 111 autoridades electas por Sistemas Normativo Internos (SNI), en la que destacó que la Primavera Oaxaqueña desempeña un trabajo con respeto, cercano y directo con los municipios de la entidad.

En este encuentro, el Mandatario estatal refirió que su administración no acepta ningún gestor o “coyote”. “Ahora la relación es directa: el Gobierno del Estado con los municipios, no importa si son grandes, medianos o pequeños; todos son iguales, no hay uno más u otro menos”, precisó.

En el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; el gobernante oaxaqueño externó la importancia de que cada autoridad en los ayuntamientos conozca a las y los integrantes de su gabinete para establecer un trato directo y coordinado.

Al igual que con el primer grupo de autoridades electas, con quienes se reunió el pasado 16 de octubre, Jara Cruz externó que la administración estatal respaldará las decisiones que tomen las comunidades en las que se privilegien proyectos prioritarios en materia de suministro de agua potable, acciones de seguridad, salud, saneamiento y electrificación.

El titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López destacó que el proceso electoral municipal en la entidad transcurre en paz y tranquilidad, en el que se privilegia el diálogo y la concordia. Reiteró que el Mandatario estatal continuará trabajando en territorio con los ayuntamientos.

En tanto, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz señaló que cada municipio que se rige por SNI, cuenta con un apoyo sin precedentes para certificar a sus policías de manera gratuita.

La directora del Instituto de Planeación para el Bienestar (Inplan), Juanita Cruz Cruz reconoció a las seis nuevas presidentas electas que ejercerán este cargo, y al igual que al resto de las autoridades, les ofreció su apoyo institucional.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) Farid Acevedo López externó su disposición a trabajar en conjunto y establecer un calendario de capacitación para que las y los nuevos presidentes municipales conozcan cómo administrar sus recursos y con ello brindar una mejor atención a las comunidades.

