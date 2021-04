Sin afectaciones, tras sismo con epicentro en Huajuapan (15:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de abril. Luego del sismo de 4.4 grados ocurrido a las 12:00 del día con epicentro a 29 kilómetros al noreste de Huajuapan de León, la coordinación municipal de protección civil y bomberos reportó sin novedad de incidentes.

Esto, después de un monitoreo en mercados, gasolineras, hospitales, empresa gasera, en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la infraestructura de la presa Lázaro Cárdenas de la agencia San Francisco Yosocuta.

“En cada uno de estos lugares no se reportó ninguna afectación, por la baja intensidad del sismo que ocurrió, sin embargo, el monitoreo continuará a través de las diversas instancias de seguridad y protección civil con el objeto de descartar afectaciones”, manifestó José Antonio Ramírez García, coordinador municipal de protección civil y bomberos.

A través de un comunicado, recomendó que, por muy baja que sea la intensidad de un sismo, debe aplicarse el protocolo de evacuación de inmuebles.

“Aunque el sismo no sea intenso, se debe proceder a la evacuación ya que, de no implementar este protocolo el mayor problema es habituarse a que no pasa nada. Si la población no aplica el protocolo de evacuación ante un sismo de mayor intensidad, los problemas podrían ser graves”, advirtió.

“Durante años se ha socializado la evacuación en edificios públicos y lugares de alta concentración de personas, repetimos, aunque sea baja la intensidad de un sismo se debe proceder a ubicar el punto seguro y a evacuar los inmuebles”, insistió.

Exhortó a la población estar pendientes de los comunicados oficiales y ante una réplica mantener la calma debido a que, si no se procede así, se pueden presentar incidentes.

