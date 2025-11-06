Simón Levy anuncia retiro temporal de redes sociales en medio de proceso de extradición (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. El exfuncionario Simón Levy anunció este miércoles su retiro temporal de las redes sociales, en medio de la polémica que enfrenta tras su detención en Portugal y el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Levy publicó un mensaje en el que expresó: “Me despido por un tiempo. Cuando mi alma esté de nuevo en el llamado para volver… Los quiero, mexicanos.” La publicación generó una ola de reacciones encontradas, entre muestras de apoyo y críticas.

¿Dónde se encuentra Simón Levy?

Levy, quien formó parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta órdenes de aprehensión en México por presuntas irregularidades en proyectos inmobiliarios. El caso volvió a cobrar relevancia el pasado 29 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades capitalinas confirmaron su localización en Portugal, tras una alerta migratoria.

En ese momento, el empresario negó haber sido detenido y aseguró que fue víctima de un atentado. Sin embargo, las autoridades portuguesas informaron posteriormente que se encontraba en Lisboa bajo medidas cautelares, mientras se analiza su posible extradición a México.

El exfuncionario ha sostenido que es víctima de una persecución política y que teme por su integridad, argumento que podría explicar su decisión de apartarse del espacio digital.

El futuro de Levy dependerá ahora de la resolución de las autoridades judiciales portuguesas, quienes deberán determinar si será entregado a la justicia mexicana para responder por los cargos en su contra.

