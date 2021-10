Sigue prisión preventiva para delitos fiscales, pero no a rajatabla: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Nos aclara el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, que la prisión preventiva sí se podrá imponer a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal, pero no en forma obligada, ni en todos los casos.

“Podrá dictarse prisión preventiva en esos casos de delitos fiscales, pero de manera justificada y según la persona acusada, no a rajatabla”, puntualizó.

Vía WhatsApp, nos hizo notar que la SCJN no ha tomado una decisión al respecto, ni ha habido sentencia. Por lo tanto, no se han invalidado las normas.

“Sólo se rechazó el proyecto del ministro Franco. Por eso se turnó a otro para que proponga otra solución”, destacó.

El ministro Alberto Pérez Dayán nos dio también su opinión: “lo que se busca es que (la prisión preventiva) sea una necesidad extrema, cumpliendo lo que establece la Constitución. En ocasiones se convierte en una especie de extorsión.”

Por lo visto no le informaron con precisión al presidente López Obrador lo que se votó en la Corte. Se fue con la versión de que se eliminaba la prisión preventiva oficiosa para los delitos arriba mencionados y arremetió contra el máximo tribunal:

“No estoy de acuerdo desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”.

“Estas decisiones no ayudan al Poder Judicial… Los corruptos que se hacen inmensamente ricos a costa de grandes delitos fiscales podrán salir bajo fianza, los “fifís” no irán a la cárcel”, puntualizó.

A la declaración del primer mandatario siguió un puntual tuit del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, que contradice abiertamente la postura oficial:

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional.”

Ayer mismo se produjeron otras dos acciones que dan pie a que AMLO suba el tono contra la Suprema Corte:

1.- Admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores de oposición contra la Ley de Revocación de Mandato, por considerar que la pregunta se amplió indebidamente.

2.- Validó apartados de la Ley del Uso de la Fuerza que autorizan la intervención de la fuerza pública en protestas violentas (Reforma, 26 de octubre, 21.)

***

No se equivocó Julen Rementería, coordinador de la Bancada del PAN en la Cámara de Senadores, en el vaticinio que nos hizo la víspera: va a ganar el presidente la desigual batalla por la Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos, la Ley de Derechos. El paquete se aprobará “sin moverle una coma.”

Nos dijo: “senadores de Morena y algunos aliados, saben que lo que se está proponiendo no es bueno para México. Pero está la instrucción del presidente.

“Si nos atenemos a lo que ha pasado últimamente, pues el presidente va a ganar. Sabiendo que hay molestia, ya mandó la instrucción: no modificar una coma al paquete. Es lamentable.”

Al cierre de esta columna ya se había aprobado, en lo general, la Miscelánea Fiscal. No hubo poder en el país que impidiera la obligatoriedad para los chavos de 18 años de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.

Tampoco le movieron una coma al tope de siete por ciento que impusieron a la deducibilidad de las donaciones a organizaciones filantrópicas de la sociedad civil.

–¿Qué pasó con los senadores de Morena que discrepaban con el paquete económico del Ejecutivo? Preguntamos a Rementería.

–Los doblegaron. No digo nombres, porque lo comentaron en corto—respondió.

Abandoné ayer el recinto legislativo convencido de lo que dijo ayer el senador azul, Víctor Fuentes: El Congreso está convertido en la oficialía de partes de la presidencia de la República.

Todas las reservas presentadas por la oposición las han rechazado en automático, sin análisis ni debate.

No se me olvida cómo antes de llegar al poder, los que hoy lo tienen gritaban la exigencia de bajar el IVA al 10 por ciento. El PAN los reto a proponerlo ahora que están en el poder. Rechazado.

El senador del MC, Clemente Castañeda, propuso eliminar al impuesto al servicio de internet para que los más pobres tengan acceso al servicio. Rechazado.

Pero eso sí, la senadora Ana Lilia Rivera repitió que los legisladores de Morena y sus aliados “son la oficialía de partes, pero del pueblo mexicano.”

FIN

