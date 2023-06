“Sigan chingando”: la amenaza de un gobernador mexicano a los medios de comunicación (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. En uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, el gobernador de San Luis Potosí (México), Ricardo Gallardo, criticó que los medios de comunicación están “chingue y chingue” con su cobertura noticiosa.

“Hoy están chingue y chingue. Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones”, dijo Gallardo en referencia a la publicidad oficial que pagan los gobiernos estatales y que representan una fuente importante de financiamiento de los medios locales. “Mejor que sigan chingando“, añadió.

Durante un acto celebrado en la ciudad potosina de Soledad de Graciano Sánchez, Gallardo expresó: “Necesitamos diversión. Lo que no les gusta (a los medios) es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo”.

La advertencia a los medios de comunicación por parte de Gallardo causa alarma en México, ya que la nación latinoamericana es considerada una de las más “peligrosas y mortíferas” del mundo para los periodistas, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

Este año, además, en San Luis Potosí se ha registrado un violento acto en contra de un periodista local.

El 9 de enero, el director del portal Emsa Valles, Samuel Roa Botello, recibió amenazas afuera de su domicilio en Ciudad Valles, de acuerdo con el seguimiento de Artículo 19. Desconocidos dejaron al exterior de su vivienda una hielera con dos cabezas de cerdo y caña de azúcar, después de que el medio que dirige publicara que grupos criminales extorsionaban a productores de esa planta.

Señalamientos por desvíos

Gallardo llegó a la gubernatura del estado en junio de 2021, a través de la coalición formada entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Previo a su llegada a la gubernatura, Gallardo fue acusado, junto con su padre Ricardo Gallardo Juárez, de formar parte de un esquema de desvío de recursos en Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, por un monto cercano a los 724,6 millones de pesos (unos 42,3 millones de dólares al tipo de cambio de hoy), reportaron medios locales.

RT Español