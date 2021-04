Siervos de la Nación acusan amenazas tras denuncias de influyentismo de diputado de Morena (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. Personal de los Siervos de la Nación de Jalisco aseguraron que recibieron amenazas luego de que denunciaran al diputado Alberto Villa Villegas por influyentismo para recibir la vacuna contra Covid-19.

El pasado 22 de marzo el diputado de Morena habría llegado al Centro Integrador del Bienestar para amenazarlos. Esto debido a que tres días antes, reportaron que en el módulo de vacunación de Xicoténcatl 28, se habría vacunado su hermana.

Pues su sobrina Jocelyn Vianey Salcedo Villa, jefa de ruta, autorizó que se vacunara a su mamá, Celia Margarita Villa Villegas, pese a no pertenecer al grupo de edad para recibir la inmunización.

Asimismo, se habría aplicado la vacuna a dos familiares del Servidor de la Nación Juan Marín Zaragoza Estrada, quien es esposo de Salcedo Villa.

A través de redes sociales, se difundió un video en que un grupo de servidores, con letreros en mano, contaron que fueron víctimas de amenazas.

Los Siervos de la Nación indicaron que trabajan bajo protesta, luego de que su coordinador, Fernando Altamirano Esparza, fuera despedido luego de los hechos.

“El pasado 22 de marzo, se presentó en el Centro Integrador el diputado federal, amenazando de manera clara y directa a los servidores de la Nación, pidiendo nuestras cabezas y renuncia inmediata”.

Afirmaron que la hermana del legislador se saltó la fila aprovechando sus influencias y haciendo uso de su fuero.

“Declaro también que si el día de mañana salgo de mi casa y no regreso, es porque no me fui, no fui a ninguna parte, no me perdí. Hago responsable directamente al diputado federal Alberto Villa Villegas”, expresó.

La grabación fue difundida también por el regidor con licencia del municipio de Zapopan, Hugo Rodríguez, quien consideró inaceptable que sucedan esas “actitudes prepotentes” por un diputado federal.

“Mancilla con sus acciones el nombre de nuestro partido y amedrenta a los jaliscienses que se juegan su integridad en esa labor tan noble de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19″.

Agregó que pese a ser del mismo partido, serán los primeros en denunciar tales injusticias”.

Reprobó las acciones poco éticas del legislador para brincar la fila a su familiar y las amenazas a los servidores de la nación.

“Que quede claro que Alberto Villa Villegas, no representa los ideales de nuestro movimiento de regeneración nacional”.

24Horas

