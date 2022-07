“Si te encierran no me andes buscando”: madre del chofer del tráiler de la muerte en Texas (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. “Si te encierran no me andes buscando”, señaló la madre del chófer del tráiler donde encontraron a 53 migrantes muertos en San Antonio, Texas.

Homero Zamorano, de 45 años, identificado como el chófer del tráiler, fue detenido en un campo cercano y un funcionario, cuyo nombre no fue revelado, dijo a San Antonio Express News que “estaba muy drogado con metanfetamina cuando fue capturado cerca y tuvo que ser llevado al hospital”.

“Si lo tuviera frente a mí lo agarraría a cachetadas”

“Si lo tuviera frente a mí lo agarraría a cachetadas”, señaló la madre de familia sobre la conducta de su hijo a la cadena Univisión. Además, señaló que su conducta no fue una sorpresa para ella ya que “ fue el que me salió más descarriado”, apuntó.

Las autoridades fueron alertadas del camión que conducía Homero Zamorano, a través de una llamada de emergencia al 911 de un transeúnte que era un migrante que logró escapar y pidió ayuda, dijeron los funcionarios.

También, la mujer expresó su descontento sobre las actividades que realizaba su hijo. “ “Yo siempre le decía, a mí no me andes trayendo a tu gente aquí. Lo que tú hagas eso es tu problema, pero si te encierran no me andes buscando”, expresó la madre de familia.

“No sé dónde está”

En contraste, María Victoria Velasco es madre de Marco Antonio Velasco, ambos son originarios se San Miguel Huautla, Oaxaca. La mujer dijo a Quadratín Oaxaca que fue avisada de que su hijo posiblemente se encuentre dentro de las víctimas halladas en Texas.

“Quiero saber dónde está, si está bien o está entre los muertitos. No sé dónde está”, señaló la madre confundida. A su vez dijo que le informaron que encontraron el acta de nacimiento de su hijo, la cual fue hallada en uno de los cuerpos.

