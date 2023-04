¡Sí se pudo…!: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. A la congeladora se fueron las intenciones de las cúpulas partidarias de tener manos libres para desconocer la paridad de género, las inclusión en cargos públicos de indígenas, LGTB, discapacitados, designar candidatos o prolongar su mandato.

Ante la creciente presión de la ciudadanía y de legisladores de todos los partidos -Morena incluido-, tuvieron que recular en la reforma que acota facultades del Tribunal Electoral.

Los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM y PT en San Lázaro emitieron un comunicado donde admiten que ante las mencionadas presiones ciudadanas decidieron buscar una “nueva redacción” de la Ley.

En otras palabras: que mandaron la reforma a la congeladora.

El comunicado lo dio a conocer el coordinador de la bancada de PRI, Rubén Moreira.

Dice: “no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar, como es nuestra obligación, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia”.

***

MC fue el único grupo parlamentario que siempre se manifestó en contra de la reforma. Lo ocurrido ayer fue motivo de festejo para los naranjas. Desplegaron una manta en el frontispicio de Palacio Legislativo que decía: “La Ciudadanía derrotó a la Partidocracia”.

Marko Cortés, jefe nacional del PAN, es uno de los promotores de la iniciativa. Luego del anuncio de que la reforma iba a la congeladora, subió un tuit con el siguiente mensaje:

“México siempre contará con Acción Nacional. Por eso no acompañaremos ninguna reforma que genere dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia, e institucionales electorales.”

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada del MC, reviró al jefe panista por la misma vía:

“Pueden decir misa Alejandro Moreno y Marko Cortés, pero ellos firmaron una iniciativa que era un golpe letal al Tribunal. Ese aniquilamiento que pretendían hacer al Tribunal está enterrado…”

El panista Santiago Creel, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, también celebró el congelamiento de la reforma en un video que subió a twitter:

“Prosperó la razón. Nuevamente se demuestra que el diálogo democrático entre las y los legisladores fortalece al país. Celebro las voces ciudadanas que cuidan la democracia. Eso marcó la diferencia.”

Álvarez Máynez no la dejó pasar. Escribió un tuit en el que arrobó a Creel:

“Con todo respeto Santiago: tú no hiciste nada para frenar esta iniciativa. Al contrario. Sí hubo voces panistas valientes como las de Damián Zepeda y Lilly Téllez, pero no tú.”

Creel reviró con un mensaje encriptado. “No son los dichos los que valen. Son los hechos: no hay Reforma.”

Buscamos al senador Zepeda. Confirmó tajante su postura en contra de la reforma:

“No tengo duda, los únicos interesados en esa reforma dañina son las cúpulas partidistas, particularmente los dirigentes.

“Si llega al Senado no la voy a acompañar. No me importa que sea instrucción de quien sea. Que se atrevan a darme la instrucción para que conozcan mi respuesta”, puntualizó.

***

AMLO anunció ayer que no asistirá a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez que el Senado entregará a la escritora y periodista Elena Poniatowska.

“Ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios, entonces, montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial”, dijo en la mañanera.

El desaire no gustó en la cámara alta. Una que hizo pública su inconformidad fue la respetada senadora del PRI, Beatriz Paredes. Dijo en rueda de prensa:

“Quien más le ha faltado al respeto a la investidura presidencial es un personaje que de repente habla en las mañaneras y se le olvida el lenguaje que debe tener el titular del Poder Ejecutivo

“No tengo ninguna duda que en el Poder Legislativo, independientemente de lo enérgica que pueda ser la postura de cualquier legislador de un partido distinto al partido gobernante, siempre seremos respetuosos de las instituciones.

“No hay un respeto a la jerarquía de los otros poderes. La figura de Belisario Domínguez es admirable, sobre todo para quienes dicen que han tenido un pensamiento libertario en contra de las actitudes de gobiernos autoritarios y represores.

“En una lástima que el presidente no asista, particularmente cuando la homenajeada ha sido un símbolo para la izquierda mexicana”, puntualizó.

Esta es la tercera vez que el presidente deja de asistir a esa ceremonia con el argumento de que tiene que cuidar la investidura presidencial.

Al respecto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que en el Senado se respeta la investidura presidencial.

“A pesar de que puede haber algún grito o comportamiento extraño, emotivo y hasta grosero, no llegarían a eso ni las senadoras, ni los senadores”, afirmó.

-¿Puede garantizar eso con Lilly Téllez?- le preguntaron.

-No, no puedo. No soy controlador, soy un líder y quiero convencer—reviró.

FIN.

