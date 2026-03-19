“Si no hay solución, no va a rodar el balón”: CNTE (20:45 h)

Ciudad de México, 18 de marzo. “Si no hay solución, no va a rodar el balón” de la Copa Mundial FIFA 2026” en México, advirtieron representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al término de la marcha que marcó el inicio del paro nacional de 72 horas con la exigencia del cumplimiento de sus demandas laborales.

En el mitin realizado frente a la Catedral Metropolitana y ante un Zócalo tapizado de casas de campaña por el plantón magisterial que instalaron desde las primeras horas de este miércoles, Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE, llamó a hacer asambleas locales para “determinar, ahora sí, el inicio del paro indefinido”, como el que hicieron en mayo y junio del 2025 y que duró más de tres semanas.

CNTE inicia paro nacional de 72 horas y marcha para exigir aumento salarial y mejoras laborales

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Foto ilustrativa de la nota titulada: CNTE irrumpe en mega cancha de futbol en el Zócalo: “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”

CNTE irrumpe en mega cancha de futbol en el Zócalo: “¡Si no hay solución, aquí será el plantón!”

Luego, lanzó el amago: “Como ya lo hemos externado en nuestras consignas, que si no hay solución, no va a rodar el balón en el Mundial que se está planteando para este país”.

Según dijo, “no podemos ser ajenos a toda la situación política, de seguridad y económica que vive el país y aun así estar impulsando este evento que no beneficia a la clase obrera”.

La oradora anunció que la tarde de este miércoles 18 sesionará la Asamblea Nacional de Representantes de la CNTE para definir las acciones que harán mañana jueves 19, como parte del paro nacional.

Sin embargo, algunos profesores ya habían adelantado que harán protestas frente a las embajadas de Estados Unidos e Israel, por los ataques en países del Medio Oriente.

Como parte del paro nacional, la mañana de este miércoles también hubo marchas en estados como Oaxaca, Chiapas y Baja California, entre otras entidades.

Enfrentamiento en 5 de Mayo

La marcha que estaba convocada para iniciar a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia partió casi a las 11:00 horas. El trayecto fue pacífico y sin mayores contratiempos, más que las desviaciones de la circulación y las consignas como:

“¡Claudia, escucha por tus mentiras está esta lucha!” y “¡De Chiapas a Sonora, con la Coordinadora!”.

Sin embargo, poco después de las 13 horas, cuando la mayor parte del contingente de maestros disidentes ya estaba en la plancha del Zócalo, se registró un enfrentamiento entre profesores, presuntamente de Zacatecas y Michoacán, y policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los hechos ocurrieron cuando la retaguardia de la marcha avanzaba sobre la calle 5 de Mayo. A la altura de la calle Palma, los maestros intentaron pasar una camioneta en la que llevaban una bocina grande, pero los uniformados les impidieron el paso.

Así comenzaron los jalones y empujones, algunos golpes y groserías, entre ambos grupos que provocaron el derribo de, al menos, una motopatrulla. Los disidentes, que eran mayoría, lograron quitar a los policías, a quienes encapsularon brevemente para dejar avanzar la unidad en dirección al Zócalo.

Como más adelante estaba otra patrulla, el conductor de la camioneta subió la unidad a la banqueta y por ahí avanzó varios metros.

Al llegar a la esquina del Zócalo, halló otra patrulla y regresaron los jaloneos y empujones. Varios manifestantes subieron a la unidad policiaca, mientras que otros intentaron voltearla. Tras varios minutos de tensión, la policía cedió el paso y se calmaron los ánimos.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobierno del gobierno capitalina se refirió a los hechos como “una diferencia” con personal de la Subsecretaría de Tránsito de la SSC, “derivado de que el equipo de audio se encontraba en proceso de colocación al mismo tiempo que arribó el contingente”.

Agregó que “se intentó el ingreso de vehículos, por lo que el personal de tránsito intervino para garantizar la seguridad de las y los manifestantes y de la ciudadanía”.

La dependencia añadió que “el incidente fue atendido de manera oportuna y tras la instalación del equipo de audio facilitado por el Gobierno capitalino, la situación se encuentra en calma y el desarrollo de las actividades continúa con normalidad en este momento.

Proceso

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