“Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy”, asegura AMLO sobre la revocación de mandato (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que sin importar si la ley es retroactiva o no, si en la consulta por su revocación de mandato la gente vota por su salida, él se irá.

“No es un asunto legal, que si es retroactiva o no es retroactiva, si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy, o sea, sea de aplicación retroactiva o no, me voy, cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo del a gente”, dijo.

López Obrador insistió en que debe llevarse a cabo la consulta por la revocación de mandato aunque “no le gusta a los antidemócratas estas prácticas”.

“Estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días y ya con eso ya se establece el procedimiento”, indicó.

El mandatario indicó que es “el colmo” que busquen impedir la consulta si hay una reforma constitucional para llevar a cabo la revocación de mandato.

“Falta la ley reglamentaria pues eso ya se va a aprobar y adelante, yo voy a impulsarla y no es un asunto legal, es un asunto político y sobretodo es un asunto moral, cómo va a gobernar un presidente un país si no tiene respaldo de los ciudadanos, imagínense cuánto daño se hubiese evitado si esta práctica se hubiese aplicado antes”, indicó.

Información de:https://latinus.us/

