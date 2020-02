Si diputados no aprueban ley de ingresos municipal 2020 quedaría vigente la actual; lo que evitaría recaudar 180 mdp para obras: Oswaldo García (19:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, adelantó que en caso de que los diputados de la 64 legislatura del Congreso local no aprueben la propuesta para la Ley de Ingresos 2020 que regresó después de cambiar las observaciones que le hicieran, se aplicará la ley vigente, es decir, la del 2019.

En entrevista, al termino de la sesión de Cabildo, detalló que las inconsistencias eran mínimas y ya habían sido solventadas, sin embargo, le preocupaba que no estuviera dentro de la orden del día de hoy en el Congreso local.

“Pero tenemos paciencia, estoy convencido que se aprobará de manera positiva, y si no es aprobada no se estará atendiendo el llamado de los concejales de aprobarla, además de que no se podrán recaudar 180 millones de pesos que no se van a reponer con nada”.

Negó que el problema de la iniciativa haya sido el cobro de los parquímetros, ya que este cobro, recordó, viene contemplado en la ley desde el año 2007, “y el hecho de que un impuesto este contemplado en la ley de ingresos y el muncipio decida no aplicarlo no tiene fines recaudatorios”.

Sobre la problemática de los vendedores ambulantes, -que cada día aumentan en esta capital-, insistió que la administración no ha otorgado ningún permiso más.

“Yo les diría que por cada 4 que quitamos ustedes se enfocan en uno solo, por eso les pediría a los medios de comunicación que nos ayuden haciendo reportajes a quienes consumen en la vía pública para evidenciarlos y así dejen de consumir en estos puestos”.

En el tema de inseguridad, -el cual las propias palabras del edil es el que verdaderamente preocupa a los capitalinos-, informó que este rubro se verá reducido en más de 2 millones de pesos para este año.

“Habíamos invertido lo del Fortaseg con inversiones por 27 millones de pesos adicionales y necesitamos que la federación nos siga ayudando, pero tengo entendido que este año entrarán al programa otros municipios lo que reduce el recurso para la ciudad”.

García Jarquín, consideró que de no haberse realizado la inversión del año pasado y no dar tregua a la delincuencia esta capital estaría viviendo consecuencias más complicadas.