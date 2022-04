“Si AMLO me necesita, ahí estaré”: Patricia Armendáriz no se descarta como gobernadora de Chiapas (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. Al describirse en tres palabras como “disciplinada, intensa y amor al presidente”, la diputada Patricia Armendáriz contó por qué dio el salto como empresaria e integrante del programa Shark Tank, a la política y no descartó ser gobernadora de Chiapas, su estado natal.

En 20 preguntas que respondió para el Canal del Congreso, Armendáriz contó que “el amor por México” le hizo dar el salto a la política.

La diputada chiapaneca por Morena declaró que “más que nunca” seguirá siendo un tiburón en el “estanque llamado Cámara de Diputados” y aseguró que los comentarios que recibe en redes sociales ya no le afectan porque descubrió que “al igual que el Presidente, hay haters específicamente manejados por haters, por ideólogos”.

“Yo nunca opino sin estudiar el tema, nunca opino por cuestiones ideológicas y por filias y fobias, y ya por lo mismo ya no leo lo que me contestan e identifico muy fácilmente quién me está contestando como hater o como bot”, declaró.

-¿A qué parte de la política le dirías “estoy fuera”?, se le cuestionó en referencia al programa Shark Tank.

-A la parte política que no manejo, al lobbying de intereses que he visto que siguen tratando de convencer a legisladores y a los objetivos políticos per se, contestó.

Cuestionada si seguirá el camino de su papá Gustavo Armendáriz, quien fue mandatario chiapaneco, la diputada respondió: “No por el hecho de querer ser gobernador de Chiapas, pero si el presidente me necesita, ahí estaré”.

-¿Por qué te uniste a Morena?, se le preguntó.

-Porque es la única que he visto que netas, verdaderamente netas, lucha por los pobres, contestó.

Para una mujer líder, Patricia Armendáriz recomendó ejercer su liderazgo “a través de sus capacidades femeninas, no pelearse como hombre y siempre ganar su liderazgo a través del conocimiento”

A las mujeres empresarias que la ven como una líder a seguir, les recomendó “que vayan por su sueño y que se la crean, que no sientan que no pueden o que no sientan que son un objeto decorativo”.

Patricia Armendáriz destapa sus aspiraciones para 2024

En marzo pasado, la diputada de Morena hizo públicas sus intenciones de contender por la Presidencia de la República en 2024.

La empresaria, dueña de Financiera Sustentable, hizo publicó su destape tras el de su compañero de bancada, Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez, quien declaró que buscará ocupar la silla presidencial dentro de dos años.

Armendáriz aseguró que los empresarios de la Cuarta Transformación pueden tratar de llenar los zapatos del presidente López Obrador.

El Universal

Compartir