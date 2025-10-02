Sheinbaum exige a Israel la liberación de mexicanos de la flotilla Sumud (11:00 h)

Oaxaca de Juárez,2 de octubre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció esta mañana sobre la detención de seis mexicanos que participaban en la flotilla Sumud, cuyo objetivo era llevar ayuda humanitaria a Gaza. Los buques fueron interceptados por el Estado de Israel y permanecen actualmente en el puerto de Ashdod.

“Estamos en contra de esta situación. Nuestros connacionales deben ser repatriados de manera inmediata, ya que no cometieron ningún delito. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y ellos deben regresar a México sin demora”, aseguró Sheinbaum durante una declaración pública.

La funcionaria explicó que desde hace tres días México envió cuatro notas diplomáticas a Israel solicitando garantías de seguridad para los connacionales y su repatriación inmediata. Además, confirmó que el consulado mexicano está presente en el puerto para brindar apoyo.

Los seis mexicanos detenidos son: Sol González Heguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Hasta el momento, las autoridades israelíes no han permitido el ingreso del personal consular y planean trasladarlos a un centro de detención.

Sheinbaum reiteró que México, encabezado por el presidente López Obrador, presentó de manera temprana una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir respeto a los derechos humanos en Gaza. La jefa de gobierno destacó además el reconocimiento formal de Palestina en México como respaldo a la labor humanitaria.

“La situación exige que nuestros connacionales sean entregados inmediatamente a las autoridades mexicanas y que la ayuda humanitaria llegue sin obstáculos a Gaza. México seguirá dando seguimiento permanente y ofreciendo todo el apoyo posible a los ciudadanos afectados”, concluyó Sheinbaum.

