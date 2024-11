Sheinbaum, el Inai y la “puerta trasera” de los chinos: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Sin dar nombres, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de extorsión, nepotismo y gastos injustificados a los comisionados del Inai, órgano autónomo encargado del acceso a la información y la protección de datos personales.

Los señalamientos se produjeron horas antes de que diputados del oficialismo usaran su mal habida mayoría calificada para aprobar la extinción de siete órganos autónomos condenados por López Obrador en su famoso plan C.

Los otros órganos que desaparecen son el Coneval, que evalúa la política de desarrollo social; la Cofece, encargada de la competencia económica, y el IFT, pero también la CNH, la CRE y la Mejoredu.

* Basada en datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la mandataria afirma que desde 2018, altos mandos del Inai exigieron entre 10 y 60% del sueldo quincenal de los empleados. Señala también que la ASF, que encabeza David Colmenares, identificó múltiples lazos familiares entre empleados, como padres, hijos, hermanos, primos y esposos, contratados sin cumplir los requisitos del puesto.

Cerró el réquiem del Inai con acusaciones a los comisionados de usar tarjetas corporativas para pagos en centros nocturnos, comidas y viajes al extranjero, además de irregularidades en viáticos y registros contables.

* De estas acusaciones hablamos con el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá. Nos dijo: “Lo que hoy comentó la presidenta Sheinbaum ha sido del dominio público. En múltiples ocasiones nosotros mismos hemos mencionado el tema de las observaciones de la ASF”.

Alcalá dice que, como cualquier otra institución, el Inai ha tenido observaciones y las ha solventado. “Hemos subrayado también que algunas de las observaciones corresponden a otros comisionados que ya no están en el Inai”, puntualizó.

Los actuales comisionados fueron quienes pidieron al órgano interno de control del Inai que se realizara una investigación que derivó en una denuncia, aseguró Alcalá.

* Tiene lógica la prórroga de 90 días que pide el INE para la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio de 2025. El instituto electoral tuvo las manos amarradas mientras no se resolvieran 572 amparos y 366 suspensiones (las cuentas son de Gerardo Fernández Noroña) que fueron interpuestas contra la elección judicial.

Noroña justificó al INE: “Estaban amenazados de multas, de cárcel y de penas del infierno, si son creyentes”.

El instituto dice que el aplazamiento ayudaría a desarrollar mejor la impresión de boletas, la capacitación del personal que integrará las casillas y el reclutamiento de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Suena lógico, pero a Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, no le parece una buena idea. “Aparentemente parece ideal. Todo mundo se relaja, tienes más tiempo, amplían los plazos, pero no es lo conveniente”, asegura.

Y explica: “Genera un cúmulo de dificultades, cambios de fecha, hay que hacer un cambio a la Constitución, según me informa el equipo jurídico. Serían muchas las complicaciones”.

Sostiene que en el propio órgano electoral, si aprieta y hace un esfuerzo grande, “tiene condiciones de sacar la elección el primer domingo de junio de 2025”.

Aunque dejó claro que aún no hay decisión sobre la prórroga. Le preguntamos a Noroña cuál es el “cúmulo de dificultades” que avizora si la elección de jueces se realiza el 1 de septiembre de 2025. “No es conveniente. Acabamos de hacer una reforma y luego reformamos la Constitución para cambiar la fecha”. Por lo que hemos visto desde el 1 de septiembre a la fecha, no hay problema para cambiar la Constitución. Van 10 o más reformas del plan C que han requerido cambios a la Carta Magna.

* Mucho se ha hablado en estos días de que Canadá quiere expulsar a México del T-MEC. La versión algo tiene de cierto. Tanto el primer ministro de Ontario, la mayor provincia de ese país, Doug Ford, como su homóloga de Alberta, Danielle Smith, se pronunciaron a favor de la salida de México del citado tratado comercial. Alegan que nuestro país es “la puerta trasera de los productos chinos”. La Presidenta se entrevistó con Justin Trudeau en el marco de la Cumbre del G20. Asegura que el primer ministro de Canadá no está de acuerdo con la salida de México del T-MEC. Trudeau declaró ayer que le gustaría que continuara el T-MEC. “Es mi primera opción”, dijo. Pero el gozo se fue al pozo cuando agregó: “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero, en espera de las decisiones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”.

No creo que haya nadie que tenga dudas de que México debe permanecer con sus socios del T-MEC en caso de que llegue un momento en el que haya que escoger. Creo saber que en la cancillería lo tienen claro.

FIN

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir