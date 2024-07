Sheinbaum descarta reforzar su seguridad al llegar a la presidencia (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de julio. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no reforzara su seguridad cuando sea presidenta constitucional, porque eso la alejaría de la gente, luego del atentado del fin de semana contra el ex presidente Donald Trump en Estados Unidos.

En conferencia desde su casa de transición, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México aclaró que no piensa reforzar su seguridad al ser un principio de la Transformación estar cerca de la gente, además de que no dejará de tener giras cercanas a la población.

“No pienso, en mi caso es distinto, con lo que se vive en Estados Unidos y en México. No pienso reforzar la seguridad. Yo voy a seguir con las giras cuando sea presidente, esas no van a parar. Es parte de la 4T estar en territorio”, enfatizó.

“Es totalmente condenable, reprobable, la violencia en general es reprobable, pero particularmente en este caso la violencia política”, expresó, además de lamentar los fallecimientos ocurridos en el tiroteo.

Claudia Sheinbaum afirmó que “que bueno que Donald Trump está bien, porque continúa la contienda electoral en Estados Unidos”.

La presidenta electa agregó que no pasó a mayores en el tema económico lo ocurrido este sábado, ni hubo afectación en el país.

Excélsior

