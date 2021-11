Sheinbaum acepta renuncia de Paola Félix tras señalamiento de detención en Guatemala (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre. El Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó este sábado su renuncia al cargo a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y fue aceptada.

“Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, añadió el gobierno capitalino en una tarjeta informativa.

Minutos antes, en Twitter, Félix Díaz indicó, “me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”.

Según reportes no confirmados que circularon en redes sociales, la funcionaria de la CDMX habría sido detenida en Guatemala el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora por introducir al país 25 mil dólares en efectivo, aparentemente de manera ilegal.

24 Horas

Compartir