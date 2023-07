Shakira y Piqué vuelven a pelear por la custodia de sus hijos (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. A pesar de que ya tienen un año separados, Shakira y Gerard Piqué volvieron a tener una pelea legal por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, ya que tuvieron que hacer nuevas negociaciones para modificar algunos detalles del acuerdo de convivencia que tenían establecido. Al parecer, la expareja se mostró dispuesta a resolver las cosas en buenos términos, pues alejados de los escándalos decidieron lo que sería lo mejor para los menores.

Desde que se separaron, la cantante de “Te Felicito” y el exfutbolista del Barcelona comenzaron a estipular el acuerdo de convivencia para estar con sus hijos. En un primer documento se estableció que los pequeños de 11 y 8 años se quedarían con su mamá, mientras que visitarían a su papá. No obstante, con la mudanza de la intérprete colombiana a Miami, Florida, complicó los días en los que el deportista podía ver a los menores, por lo que decidieron volver a negociar.

Este es el nuevo acuerdo de Shakira y Piqué sobre la custodia de sus hijos

Medios españoles reportaron que recientemente la cantautora, de 46 años, fue a Barcelona para dejar a sus hijos con el dueño del Kosmos. Aprovechando el viaje hizo un nuevo acuerdo con el padre de sus hijos, en el que se le establecieron más días durante las vacaciones de verano. Esta decisión llama la atención ya que hace unas semanas los niños no pudieron asistir a la boda de su tío Marc Piqué debido a que el anterior convenio se establecía que no se podían quedar más días con su progenitor.

La periodista Lorena Vázquez informó que: “Resulta que habían pactado que Gerard Piqué tendría durante estas vacaciones de verano el 66 por ciento del tiempo de custodia este verano, pero no está siendo así“, así que los abogados de la expareja volvieron a las negociaciones, por lo que ahora pactaron que Milan y Sasha repartirían su tiempo en una proporción 70 por ciento-30 por ciento entre sus progenitores, siendo este acuerdo muy favorable para el exintegrante de la Selección Española.

Piqué tendrá más tiempo con Milan y Sasha a partir del próximo año IG @3gerardpique

“De momento, ahora Gerard Piqué está con sus hijos en Barcelona, después de dos semanas volverán a estar con Shakira”, reveló la comunicadora en “Y ahora Sónsoles”, asegurando que este 2023 será diferente, pues los niños se están adaptando a vivir a Miami. “Va a ser solo este año, a partir del año que viene, si no se cambia ese convenio, el 66 por ciento del tiempo de las vacaciones estivales lo pasarán al lado de su padre. Este año es un poquito especial por ser el primer año que los niños están estudiando en Miami y han querido hacerlo así”.

En tanto, la periodista destacó que la comunicación entre Piqué y Shakira “es fluida” sobre los temas de sus hijos, a pesar de que sólo lo hagan por medio de sus abogados, pues recordó que ambos están dispuestos a que la situación sea llevadera para los menores. Asimismo, resaltó que la cantante se encuentra en estos momentos en la Semana de la Moda de París, por lo que su visita a Barcelona, fue muy rápida y nadie la captó.

Shakira y Piqué buscan lo mejor para sus hijos tras su separación IG @shakira

El Heraldo de México/Fotos:Instagram @shakira

