Serán los próximos años fundamentales para el desarrollo del Istmo: Salomón Jara Cruz (09:15 h)

Santo Domingo Tehuantepec, Oax., 27 de enero. El Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz destacó que los próximos años serán fundamentales para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec gracias a la serie de proyectos que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la actual administración estatal.

Al participar en la emisión del programa televisivo “Jueves de Gozona”, que en esta ocasión se transmitió en vivo desde el Parque Central del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, el titular del Poder Ejecutivo detalló que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), tendrá, tan solo en este año, una inversión por el orden de los tres mil 800 millones de pesos. Además de que se prevé su conclusión para el mes de diciembre de este año.

Adelantó que, en abril próximo, la Secretaría de Economía del Gobierno federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales, y con ello los inversionistas inicien el proceso de adquisición.

Durante el segmento de entrevista, que en esta ocasión contó con la participación de las y los periodistas Martha Izquierdo, directora de las estaciones 106.5, La Brava, en Salina Cruz y 100.7 BLN, en Ciudad Ixtepec; Alberto Fernández Portilla, gerente de El Heraldo Istmo y director de BBM Noticias; Connie Baigorria, directora de Meganoticias del Istmo y Eduardo Gabriel Martínez, director de los portales Istmo Mágico y Matutinazo Noticias; Jara Cruz resaltó que el CIIT permitirá la generación de empleos, de oportunidades de desarrollo y de beneficios económicos para los habitantes del Istmo de Tehuantepec.

A pregunta expresa sobre los constantes bloqueos carreteros que se registran en la región del Istmo y de los conflictos agrarios que enfrentan algunos municipios, el Mandatario oaxaqueño afirmó que su administración impulsa una estrategia denominada “Nuevo Pacto Social”, que incluye acciones de diálogo para garantizar legalidad y gobernabilidad.

“Antes se administraban los conflictos políticos y sociales, ahora vamos a platicar antes de que cada conflicto estalle y que las comunidades se enfrenten (…) Vamos a dialogar con todos para evitar los bloqueos carreteros, no se reprimirá a nadie, porque la política no es reprimir, ahora vamos a dialogar”, sentenció.

Abundó que un sector con el cual se mantendrá un diálogo constante es con los diversos sindicatos, los cuales en gobiernos anteriores eran protegidos y solapados.

Nosotros –dijo- no vamos a privilegiar a nadie, tendremos diálogo con todos, no se permitirá el cobro de moches o comisiones por otorgar obras, tampoco queremos que los sindicatos sigan creyéndose dueños de territorios o de zonas, por el contrario, se tienen que sujetar a lo que establece la Ley Federal del Trabajo; hoy, si los sindicatos quieren trabajar deben sujetarse a lo que establece la normatividad en la materia, porque no cederemos al chantaje y la presión.

En la sesión de Buzón Ciudadano, el Mandatario estatal dio respuestas a diversos comentarios generados por la ciudadanía, respecto a diversas áreas de la administración pública, generando un canal de comunicación directa con el pueblo oaxaqueño.

Esta emisión de Jueves de Gozona fue amenizada con la presentación del grupo folklórico de Santo Domingo Tehuantepec, Villa de Guadalcazar.

Asimismo, cocineras tradicionales de Tehuantepec mostraron el arte culinario mediante platillos como el mole de maíz, relleno de puerco, pollo garnachero, garnachas, nuegano entre otros exquisitos platillos. En tanto, artesanas textiles presentaron el traje regional de la mujer tehuana y los bordados de cadenilla.

También, se contó con la participación de la cantante Milagros Villanueva, quien interpretó la inmortal Sandunga, acompañada de la banda musical del mismo nombre, “Sandunga”.

