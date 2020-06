Ser paramédico contra COVID no sólo es estar en la primera línea de batalla, es jugar a la “ruleta rusa” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. Ser paramédico en esta lucha contra el COVID-19 no sólo significa estar en la primera línea de batalla, contra la pandemia. Es literalmente jugar a la “ruleta rusa”, convivir a diario con la muerte, la tragedia, la angustia propia y la de extraños, donde un día atiendes un “código blanco”, o paciente sospechoso de COVID, y al otro ya piensas en cómo te despedirás de tus seres queridos porque te contagiaste, porque diste “positivo”.

Leer “positivo” en el resultado de la prueba para COVID fue devastador para Pepe, paramédico de una corporación oficial en la Ciudad de México, donde a diario se atienden de 200 a 250 llamadas de “código blanco”, es decir, paciente sospechoso de Coronavirus.

“Se te cae el mundo, tu mundo se acaba…¡ya valió gorro! , empiezas a ver cómo te despedirás de tu familia, te encomiendas a Dios y pides por tu familia, porque el contagiado sólo seas tú y no te lleves a nadie más de tus seres queridos…”, comenta

Una vez pasado este trance, empiezas a enlistar tus prioridades, incluidas las legales. “Hacer tu testamento…” y la manera en que te despedirás de cada uno: de tu madre, tus hermanos y pidiendo a Dios no contagiarlos…

Un error en esta emergencia puede ser letal, la diferencia entre la vida y la muerte, como le pasó a Pepe, a quien un exceso de confianza le llevó a esta situación en la que se mantiene aislado desde principios de mayo, donde sufre los dolores físicos y emocionales inherentes a esta enfermedad.

“¿Miedo?, ¡claro, los héroes están en los panteones, los que nos cuidamos estamos vivos!”, afirma.

Pepe, dio un raid o “aventón” en su automóvil a su compañero de ambulancia después de terminar su servicio y eso fue suficiente para que tres días después presentara los síntomas de COVID.

Con 35 años de experiencia , Pepe, es paramédico en la ciudad de México y acude a los “códigos blancos” en motocicleta. Es el primero en llegar para constatar si el paciente en turno puede presentar COVID, y ya entonces llama a la ambulancia.

Siempre protegido, con mascarillas, anteojos, protectores faciales y guantes, aplica sus protocolos con los pacientes que piden la ambulancia y procede a dar los primeros auxilios en caso necesario.

“No soy un improvisado…”, relata Pepe, quien también es psicólogo de profesión y ello le ha servido en su trabajo y más en esta emergencia por COVID, donde el estrés y la tensión están al máximo con pacientes y familiares, donde la agresión física o verbal pende de un delgado hilo, o en las palabras que utilices a la hora de dar la atención.

“Nuestra función no es dar esperanzas, sino atender, pero es complicado, cuando ves los rostros de angustia de la gente, cuando ves a los pacientes, sobre todo de la tercera edad, morados, sin poder respirar ¡como peces fuera del agua!, es terrible, ¿qué les dices?, no les puedes dar esperanzas, tú sabes que viene lo peor…”, revela.

Día a día, noche a noche, Pepe recorre la Ciudad de México en su motocicleta para llegar a los domicilios donde piden ambulancia COVID. No son pocas las historias que ha testificado. ¡Familias enteras contagiadas!, relata.

Como en una colonia de Iztapalapa, una de las más golpeadas por los contagios de COVID en la Ciudad de México donde Pepe arribó para checar a un sospechoso de COVID. “Sólo queremos saber si está contagiado, pero no se lo van a llevar …¡ aquí se va a morir!”, le advirtieron antes de acceder a la vivienda.

“Además, tenemos más contagios aquí en la familia…”, fue la advertencia.

“Ves al padre, a la madre, hermanos, hasta la abuelita o abuelito, todos contagiados. Pero ves a la gente sin medidas de protección, sin cubrebocas, haciendo vida normal, justo en la fase tres de la pandemia donde está lo más grave y peligroso, donde todos nos podemos contagiar”, detalla.

DESCUIDO FATAL. Explica que el riesgo y peligro al que están sometidos “es altísimo” por lo cual extreman precauciones en su tarea.

“Al llegar a las emergencias, ya un familiar te espera a las afueras del domicilio, le explicas que no te acercarás a su paciente, sólo lo vas a interrogar y entonces llamarás a la ambulancia. Y es que a veces te mienten, pues piden la ambulancia por traumatismo, o dolores de estómago y cuando llegas te dicen: “la verdad es COVID, pero no quisimos arriesgarnos a que no vinieran… ¡ufff!”, explica.

—Y entonces que pasó?, ¿porqué te contagiaste?, se le cuestiona.

—Me descuidé, me confié con mi compañero.

Ese 13 de mayo fue una jornada de trabajo extenuante en la Ciudad de México, pues en la corporación —de la que Pepe prefiere omitir el nombre para evitar problemas laborales, pero pertenece al gobierno de la Ciudad de México— se atienden de 200 a 250 llamadas, la mayoría de ellas por COVID en esta fase tres donde hasta el 10 de junio se registran 33 mil 173 contagiados por COVID y 4 mil 106 defunciones.

“Ese día me tocó conducir ambulancia, y como siempre estaba acompañado de un compañero, al término de la jornada laboral le di un aventón a su casa. Al otro día no llegó a laborar, le hablé por teléfono y me dijo que se sentía mal, se hizo la prueba y dio positivo. ¡Ya valió gorro! pensé, y en efecto, tres días después me dieron los síntomas”, relata.

Lo que siguió fue un viacrucis. Aislamiento, zozobra, miedo, y por supuesto gastos no considerados. La prueba para COVID la tuvo que costear de su bolsillo, pues en el ISSSTE no se la hicieron por no tener.

Tres mil 500 pesos le costó en un laboratorio de Cuernavaca donde le dieron resultados en dos días y tratamiento médico por más de cinco mil pesos.

Diarreas, fiebres, dolores de cabeza , aislamiento y la zozobra de morir en cualquier momento fueron las consecuencias para Pepe, por un descuido, por bajar la guardia en plena fase crítica de la fase tres. La ventaja para él fue que le tocó una cepa menos agresiva o no tan mortal.

Detalla que hay tres cepas en el COVID: la asintomática; la que pierdes el olfato, sabores, y te da diarrea, y la más agresiva, que es donde el virus te ataca el sistema inmunológico y los pulmones.

“Esto es como la ruleta rusa, no sabes si la cepa que te tocó del COVID es la más agresiva, la que te ataca los pulmones y ahí sí, adiós … no sabes si te tocó la bala en este juego de la ruleta rusa que es un contagio por COVID…”, explica.

Información y foto:Crónica

Compartir