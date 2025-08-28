Sentencian de 66 años de prisión a responsable de feminicidio de su esposa, cometido en San Andrés Zautla (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Como resultado de las investigaciones ministeriales especializadas con perspectiva de género, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo sentencia condenatoria de 66 años y 08 meses de prisión en contra de una persona del sexo masculino identificada como Eduardo Javier A.M., responsable por el delito de feminicidio agravado en agravio de N.B.G.N. (quien era su esposa), cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 17 y 18 de septiembre de 2020, en un domicilio ubicado en la calle de 5 de Mayo, en el municipio de San Andrés Zautla, distrito de Etla, lugar donde el hoy sentenciado agredió verbal y físicamente a la víctima con un objeto contundente, provocando lesiones que le ocasionaron la muerte.

Las indagatorias revelan que, posteriormente el sentenciado llevó el cuerpo de la víctima hasta un pozo localizado en la parte trasera del domicilio mencionado, en donde lo arrojó, con la intención de ocultar el delito.

Tras su ausencia, la víctima fue reportada como No Localizada, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes, sin embargo, fue hallada sin vida el 01 de octubre de 2020.

Ante estos hechos, la FGEO inició una exhaustiva investigación, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, logrando obtener elementos de prueba suficientes para presentar ante el juez a Eduardo Javier A.M.

Derivado de las investigaciones presentadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó dictar sentencia condenatoria en contra de Eduardo Javier A.M., a quien impusieron una pena de 66 años y 08 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado, además imponer el pago de una multa y el pago por la reparación del daño.

La Fiscalía General, reitera en los hechos, su compromiso de llevar ante la Justicia a todo aquel que vulnere los derechos y la integridad de niñas, niños, adolescentes y Mujeres.

