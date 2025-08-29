Sentencian a más de 2 siglos de prisión a responsable de homicidio de 13 personas en la Sierra Sur (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. La investigación de delitos de alto impacto que corren a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio como resultado la obtención de una sentencia condenatoria de 210 años de prisión en contra de Elías R.C, responsable por el delito de homicidio calificado con ventaja en contra de 13 personas, hechos ocurridos en la región de la Sierra Sur.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2018, cuando un grupo de personas caminaba sobre una vía de terracería, en el paraje conocido como el “Portillo Semilla” del municipio de Santa María Ecatepec del distrito de Yautepec en la región de la Sierra Sur, momento en el que sufrieron una agresión con disparos de arma de fuego, en la que participó Elías R.C. -junto con otras personas-, hechos por los cuales provocaron la muerte de 13 personas.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía de Valles Centrales, realizó las investigaciones correspondientes que permitieron aprender y presentar ante el Juez de la causa a Elías R.C.

Luego de evaluar los datos de prueba aportados por la FGEO, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 210 años de prisión en contra de Elías R.C, por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer el pago de más de 400 mil pesos para cada una de las 13 víctimas indirectas, monto que suma más de 5 millones, por concepto del pago de reparación del daño.

El empleo de protocolos y la aplicación de técnicas científicas en las investigaciones de crímenes, permiten a la Fiscalía de Oaxaca tener certeza en los trabajos de procuración de justicia en el estado.

