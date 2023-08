Señalan a síndica municipal de Atzompa de proteger a su hijo tras causar lesiones a su ex pareja (13:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 2 de agosto. Con fotografías que muestran sus lesiones provocadas por su ex pareja, Karen Alejandra V.M., denunció como presunto responsable a Wesley Emanuel Armengol Reyes, quien ahora se encuentra prófugo protegida por la síndica municipal de Santa María Atzompa.

Entre lágrimas manifestó que tras la agresión que sufrió por parte de su pareja, quien la dejó con diversas heridas, en brazos, piernas y rostro acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía Especializa en Atención a Víctimas en Razón de Género.

Sin embargo, el presunto responsable ahora se encuentra prófugo gracias a la protección que le brindó su madre quien se desempeña como síndica municipal de Santa María Atzompa.

Expresó que desde el día de la agresión Wesley Emanuel se encuentra prófugo, incluso la funcionaria municipal la ha señalado de ser responsable de la desaparición de hijo, “Por favor seamos lógicas usted es síndica de Atzompa, que casualidad que ahora el señor está prófugo o desaparecido y ahora resulta que es mi culpa, porque eso están haciendo ver, que yo mandé personas a amenazar a su casa, y eso no es cierto, el día de la agresión vine a la Fiscalía a presentar mi denuncia”.

Manifestó que tomó evidencias de sus lesiones, “tomé fotos de cuando me ensangrentó, tomé fotos de mis muebles como quedaron ensangrentados, tengo fotos y el cuchillo y machete que él usó, me jaló del cabello y me tiró al piso”.

Con fotografías que muestran sus lesiones provocadas por su ex pareja, Karen Alejandra V.M., denunció como presunto responsable a Wesley Emanuel Armengol Reyes, quien ahora se encuentra prófugo protegida por la síndica municipal de Santa María Atzompa pic.twitter.com/S18MCdfeIX — ADN Sureste (@adn_sureste) August 2, 2023

La afligida mujer dio a conocer que hoy por la tarde elementos de la Fiscalía realizarán una inspección ocular en el domicilio para levantar evidencias e integrarlos a la carpeta de investigación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir