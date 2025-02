Senadores oaxaqueños se suman al rechazo de Jara de la afiliación a Murat a Morena (18:10 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Senadores oaxaqueños se sumaron al gobernador Salomón Jara Cruz al rechazo de la afiliación del ex gobernador y ex priista Alejandro Murat Hinojosa al partido Morena porque representa todo lo contrario a los postulados del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los senadores de Morena Antonino Morales, el Verde Ecologista, Laura Estrada Mauro y Luis Alfonso Silva Romo señalaron su desacuerdo junto con una gran cantidad de militantes que se oponen a la afiliación del ex gobernador a Morena.

Estrada Mauro, expresó que nunca ha estado de acuerdo con la afiliación de los Murat en Morena “porque ellos representan lo que combatimos desde la izquierda democrática en Oaxaca”.

Indicó que como presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Oaxaca, en el año 2019 siendo Alejandro Murat gobernador, le tocó oponerse a la aprobación del decreto 809 que endeudó al estado por 3 mil 500 millones de pesos “solo 2 diputados votamos en contra otros más se abstuvieron, dije en su momento y el tiempo me dio la razón que no había certeza sobre el destino final de ese dinero hoy sabemos que gran parte de ese recurso no se aplicó en las obras que se prometieron”.

“ahí están como ejemplo las inconclusas obras del bulevar de símbolos patrios el teatro auditorio Álvaro carrillo y el centro de convenciones de Huatulco en Oaxaca, hay por estos hechos personas detenidas como su Secretario de Infraestructura y otros funcionarios de mediano rango debido al fraude que se cometió”, dijo la legisladora.

También, dijo el ex priista dejó en Oaxaca, una deuda de 32 mil millones de pesos, deuda tanto con instituciones como el SAT, ISSSTE, FOVISSSTE que rondan los 15 mil millones de pesos y deuda pública con bancos de 17 mil millones de pesos.

“entiendo y respeto la política de alianzas electorales definidas por el Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, estas alianzas electorales no deben llevarnos a aceptar como militantes a personajes que son antítesis de nuestros principios y valores”.

“una cosa es que algunos personajes provenientes de otros partidos políticos se sumen a votar en las coyunturas específicas pero el costo político de corresponderles dándoles un espacio en el movimiento, algo que implica darles voz a hacerlos partícipes en su conducción y más adelante espacios en cargos de elección, significan un acto de traición de traición a nuestros principios a la militancia y al pueblo de México”, subrayó Estrada Mauro.

Hacerlo, expresó, en el corto plazo el pueblo les podría cobrar la afrenta y el costo beneficio de sumar a estos personajes podría ser contraproducente.

Manifestó que acudirán a la Comisión de Honor y Justicia del partido y esperan que se haga una evaluación y tome una determinación que sea congruente con el sentir de la militancia.

Dijo que el legado de la familia Murat en Oaxaca, es sinónimo de corrupción, “ellos forman parte de una élite que durante décadas se dedicó a saquear Oaxaca, nos heredaron un estado endeudado y con un sistema de salud en ruinas”.

Por su parte, el senador morenista Antonino Morales, mencionó que la inconformidad con la afiliación de Alejandro Murat a Morena no es solamente de la senadora Laura Estrada Mauro ni del senador Luis Alfonso Silva Romo, si no que es del pueblo de Oaxaca, de las y los militantes de Morena en Oaxaca.

“venimos de una larga lucha democrática, de una lucha contra los gobiernos autoritarios y corruptos, sobrevivimos a la persecución y a la represión de los cacicazgos priistas en Oaxaca, atendimos el llamado del licenciado Andrés Manuel López Obrador para unirnos al movimiento de transformación nacional porque coincidimos con los principios fundamentales de no mentir, de no robar y mucho menos traicionar al pueblo, somos parte de un movimiento nacional común con millones de mujeres y hombres que han depositado su confianza en nosotros para que su voz sea escuchada en el senado y en el partido”, aseguró el oriundo de San Blas Atempa.

Consideró que Morena no puede hacer a un lado los principios y admitir como militante a cualquiera, así no se fortalece al movimiento y al partido, comprende y acepta las alianzas electorales y coyunturales, “son necesarias porque tienen un fin superior, las reformas constitucionales alcanzadas el año pasado, demuestra su utilidad”.

En consecuencia hizo un llamado a las instancias del partido para que invaliden el registro de Alejandro Murat como militante del movimiento, “ni perdón ni a todos los atropellos al pueblo de Oaxaca de la familia Murat”, recalcó.

De igual forma, el senador Verde Luis Alfonso Romo se opuso a la afiliación del ex gobernador priista ya que dijo, el movimiento como el instrumento del pueblo para poder lograr el cambio y la transformación nacional, un instrumento popular que en el estado de Oaxaca se construyó de la mano con el expresidente Andrés Manuel López.

Dijo que como senadores de territorio, de ahí deviene que hoy estén expresando su malestar por esta afiliación, la gente no quiere que personas como estas vengan a sumarse al movimiento.

Señaló que la gente tiene memoria y la gente recuerda todos los daños que en este caso han ocasionado al estado de Oaxaca, es por ello que lo más importante es mantener este movimiento como un instrumento del pueblo y para el pueblo.

Mencionó que hoy Oaxaca tiene cada vez más relevancia a nivel no sólo regional, sino nacional y hasta mundial, de tal manera, es por ello que no nos parece que se quiera generar falsamente una opinión de que las cosas están mal, todo lo contrario y lo hemos dicho aquí lo seguiremos diciendo hoy en Oaxaca hay seguridad, hoy en Oaxaca hay estado de derecho, hoy en Oaxaca hay democracia.

Y la prueba de fuego democrática, impulsada por el gobernador Jara Cruz, es la revocación de mandato, y como lo dijo la presidenta de México, el destino de Oaxaca está en las manos de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.

Dijo que confían que la Comisión de Honor y Justicia revise la afiliación, confían en la fuerza estatutaria como el instrumento del pueblo y para el pueblo para llegar a un futuro adecuado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir