Senado nombra a 56 magistrados electorales, entre ellos familiares de morenistas y cercanos a gobernadores (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. La mayoría del Senado aprobó el nombramiento de 56 magistrados electorales en 30 entidades federativas, entre ellos perfiles allegados a Morena y militantes de ese partido. Fue un procedimiento con señalamientos de opacidad y desaseo, pues el acuerdo que se cocinó en la Junta de Coordinación Política sólo incluyó la firma de legisladores de Morena, PT y PVEM y cuando se estaba debatiendo en la tribuna se hicieron cambios de último momento.

Controversia por presunta presión a senadores durante la votación

Esta vez sí se contó con el aval de dos terceras partes de los presentes, El acuerdo se aprobó con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención y aunque la votación fue por cédula, es decir, secreta, hubo legisladores que mostraron su boleta antes de meterla a la urna transparente. La priísta Carolina Viggiano delató que a los morenistas se les presionó para que mostraran su votación al exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador, el senador Alejandro Esquer.

Señalamientos de nepotismo en elección de magistrados

En tribuna, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, reveló que en el nuevo acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se incorporó Marcela Zárate Llamas como magistrada electoral de Jalisco, quien es hermana de la representante de Morena en el instituto electoral de la entidad.

“¿No es un acto brutal de nepotismo que la hermana de la representante de Morena en el órgano electoral vaya a ser elegida magistrada electoral? Por supuesto que es un vil acto de nepotismo, ¿o cada quien adopta la definición que mejor le convenga? Combatamos el nepotismo en los bueyes de mi compadre. ¡Pues no! O se es demócrata o no se es, o se configuran instituciones electorales para todas y para todos, o simple y sencillamente esto va a ser el preámbulo de una elección de Estado”, exclamó.

Perfiles cercanos a Morena entre los nuevos magistrados electorales

Entre los magistrados electorales que rindieron protesta de inmediato se encuentra César Salgado Alpízar, quien fue consejero jurídico del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, y Laura Patricia Jiménez Castillo, quien se desempeñó como directora general Jurídica y de Estudios Legislativos del gobierno de la Ciudad de México a cargo de Clara Brugada. También Adela Jiménez Carrasco, magistrada electoral en Chihuahua, quien fue vinculada con el senador de Morena y exgobernador de la entidad, Javier Corral.

Función de los nuevos magistrados en elecciones locales

Los magistrados electorales se encargarán de calificar las elecciones locales en los próximos años, especialmente en 2027, cuando se renueva la gubernatura de 16 entidades federativas.

“Van a llegar a los tribunales a robarse las elecciones del 2027, a darles en los tribunales lo que no van a ganar en las calles en el 2027. Pero, qué les vamos a pedir que respeten un artículo de la ley, si en este proceso ya no respetaron ni siquiera su consigna de 90% lealtad y 10% capacidad, ya ni el 10% (pidieron), o sea, ya no son nada exigentes, no tienen límites en el atasque y en el agandalle que quieren hacer con los tribunales”, dijo la panista Laura Esquivel.

Reclamos por exclusión en la Junta de Coordinación Política

El senador del PRI, Pablo Angulo, delató que su partido no fue convocado a la reunión de la Jucopo en la que se cocinó el acuerdo de los magistrados electorales. Enseguida le contestó el presidente de la Junta y coordinador de Morena, Adán Augusto López:

“Hice la propuesta, hablé inicialmente de dos modificaciones y sometí a votación esas modificaciones en que se me autorizara hacer los ajustes que considerara necesarios para presentarlos a la Junta de Coordinación Política, lo que en todo caso debiera lamentar, el compañero senador Angulo, es que son una cosa chiquita aquí en el Pleno y, también, allá en la Junta de Coordinación Política, no les alcanza, el voto ponderado es apabullante”, declaró.

Reacciones de Morena ante críticas de la oposición

En tribuna, el morenista Félix Salgado Macedonio, se burló de la oposición.

“Ahora, claro, pues no les tocó nada, no llevan magistrados. Pues cuando tengan la mayoría calificada, entonces, van a tener magistrados. No llevan, porque sus propuestas reprobaron. Están jodidos. ¡Están muy amolados, muy jodidos, reconózcanlo!”, exclamó.

