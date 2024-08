Senado de EU se suma a los múltiples organismos y agencias extranjeras que se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial (19:09 h)

Estados Unidos, 27 de agosto. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos se ha sumado a los múltiples organismos y agencias extranjeras que se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial.

Este 27 de agosto, a través de un comunicado, los senadores Ben Cardin, Tim Kaine, Jim Rish y Marco Rubio ―los primeros dos del partido Demócrata y los último del Republicano― emitieron una declaración expresando su “profunda preocupación” por las reformas constitucionales propuestas en México.

En el documento, el Comité asegura que la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador socavaría la independencia judicial.

“Un poder judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático. Nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y la transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos que comparten nuestras dos naciones”, se lee.

El Comité también hizo énfasis en el riesgo de violar los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), cuya revisión está programada para 2026.

“Nos alarma que varias otras reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente puedan contradecir los compromisos asumidos”, agregó.

Derivado de este asunto, los legisladores estadounidenses instaron “encarecidamente” a la administración de López Obrador, así como a la de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a que implementen reformas que únicamente mejoren las cualificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza en los inversionistas.

“Estas consideraciones son esenciales para preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua que unen a nuestras naciones”, concluyó.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado se creó en 1816, como uno de los diez comités permanentes originales del Senado. A lo largo de su historia, ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo e influencia de la política exterior de los Estados Unidos, apoyando y oponiéndose en diferentes momentos a las políticas de presidentes y secretarios de estado. Entre otras cosas, tiene jurisdicción sobre todas las nominaciones diplomáticas.

Otros organismos vs AMLO

Cabe destacar que, el día de ayer, la American Chamber of Commerce of México (Amcham) y la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) llamaron a evaluar las posibles consecuencias de la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Mediante dos comunicados, ambas cámaras hicieron patente la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de ambos países sobre la iniciativa y la desaparición de diversos órganos autónomos.

“Nuestra cámara ha analizado a fondo la reforma judicial y ha compartido recomendaciones con el gobierno actual, el gobierno de transición, y representantes del congreso”, apuntó la Amcham.

Protestas de trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la reforma, el presidente López Obrador informó que su administración puso una “pausa” a su relación con las embajadas de Canadá y Estados Unidos en México, luego de que ambas se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial.

“Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, advirtió durante la conferencia de prensa matutina de este 27 de agosto.

“Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la independencia de México”, agregó.

