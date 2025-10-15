Semovi inicia procedimiento para retiro de concesiones a taxis participantes en bloqueo de Huajuapan (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de octubre. El Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Pedro Silva Salazar, reveló que iniciaron con el procedimiento de revocación de concesiones de dos taxis que bloquearon la calle Indio de Nuyoó, luego de que los vecinos y comerciantes realizaron la misma acción para exigir orden en la vía céntrica de la ciudad de Huajuapan.

“Para empezar te quiero decir uno o dos taxis en revocación de concesión, de los que estuvieron bloqueando las calles, después de que bloquearon los vecinos, después ellos bloquearon las calles. Por ahí nos mandaron las evidencias de unos vehículos que traen placas, están concesionados, ya iniciamos el procedimiento de revocación de esos taxis concesionados”, detalló.

Advirtió que ningún transporte público concesionado puede ser utilizado para bloquear calles o carreteras, ni tampoco para tomar oficinas, porque el permiso es para ofrecer el servicio a las y los habitantes.

Silva Salazar recalcó que está trabajando en una campaña de concientización y prevención, para evitar que cualquier vehículo preste el servicio de transporte público, sin que tenga la concesión.

“Como verán no somos un gobierno que venimos al operativo, a levantarte, a sancionar. Venimos en una campaña preventiva, pero también les decimos, les mandamos un mensaje, que va llegar un momento que vamos a tener que empezar a con los operativos como deben de hacerse. Estamos haciendo una campaña preventiva hablando con las directivas o dirigentes. Lo primero que les decimos, ya no saquen más taxis, porque cualquiera les dice, oye dame tanto, ingresa, pinta y sales a trabajar; eso no va ser posible, los están engañando, porque eso no va proceder y no va pasar”, recalcó.

En otro tema, adelantó que iniciarán con la regularización de taxis y mototaxis en el municipio de Asunción Nochixtlán, no obstante, que en unos días estará en esa población mixteca para ver el tema.

