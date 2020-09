Segundo voluntario de vacuna Covid-19 de AstraZeneca presenta “trastorno neurológico inexplicable” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. Un nuevo voluntario de la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca presentó un trastorno neurológico, esto durante los ensayos clínicos que se hacen en colaboración con la Universidad de Oxford.

La farmacéutica difundió detalles de los ensayos luego de recibir criticas por la falta de transparencia por los dos casos de “síntomas neurológicos sin explicación”.

Luego de la aparición de los síntomas en dos mujeres que recibieron la vacuna experimental en Reino Unido, la empresa tuvo que detener las pruebas nuevamente, la segunda este mes.

AstraZeneca señaló que “una revisión independiente” indicó que en los dos casos, es poco probable que las enfermedades estuvieran relacionadas con la vacuna, o no habían pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades “estaban relacionadas o no con la vacuna”.

De acuerdo con The New York Times, la vacua ha sido administrada en 18 mil personas en todo el mundo. Además, en Reino Unido, Brasil, la India y Sudáfrica los ensayos ya fueron reanudados, mientras que en Estados Unidos siguen en pausa.

La farmacéutica no ha dado muchos detalles de las enfermedades que las participantes presentaron.

Sin embargo, se sabe que la primera desarrolló una inflamación de la médula espinal conocida como mielitis transversa, luego de recibir una dosis de la vacuna, esto en el pasado mes de julio.

Al respecto, se determinó que la mujer tenía esclerosis múltiple que no le había sido diagnosticada y que no estaba relacionado con la vacuna.

Del segundo caso, por el que se habían detenido los ensayos el 6 de septiembre, no se han dado detalles, pero trascendió que la también se trataba de mielitis transversa, según una fuente anónima que contactó al The New York Times.

Con información de RT/24 Horas

Compartir