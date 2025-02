Según el canciller, SRE prevé “crecimiento paulatino” de deportaciones desde EU (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que el número de deportados desde Estados Unidos a México se ha mantenido como en años anteriores, sin embargo, estimó que en próximos días este número va “a ir creciendo paulatinamente”.

En entrevista, el funcionario aseguró que los mexicanos deportados no llegan esposados a territorio nacional, tal como lo aseguró la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

“No, fíjense que realmente si ven ustedes las cifras de las últimas semanas, en comparación con las cifras de los últimos meses, se mantienen más o menos igual. Ahora, sí estamos preparados, por supuesto que estamos preparados, y lo anticipable es que esos números vayan a ir paulatinamente creciendo.Pero hasta ahora las variaciones realmente no han sido tan marcadas como algunos suponían. Esa es la realidad”, subrayó.

En cuanto al respeto de los derechos de los migrantes deportados, el canciller aseguró que no se han registrado personas esposadas cuando llegan al país.

Y es que la gobernadora de Morelos aseguró la semana pasada que los mexicanos llegaban al AIFA esposados, lo cual consideró como inhumano.

“¿A suelo mexicano? Por supuesto que no (…) Cuando pisan tierra mexicana, aquí en la tierra mexicana nadie usa esposas”, puntualizó.

El canciller dijo que México no ha sido notificado sobre la posible imposición de aranceles del 25 por ciento al acero y aluminio. Y comentó que todavía no hay una fecha acordada para reunirse con su homólogo estadunidense, Marco Rubio.

En tanto, De la Fuente explicó que la red consular mexicana se mantiene pendiente de la situación de los mexicanos en Estados Unidos y se da seguimiento dos veces al día a la información, principalmente por los “operativos focalizados” que se están registrando en algunas ciudades de Estados Unidos.

“De manera que estamos pendientes y desde luego siguiendo las instrucciones de la presidenta Sheinbaum.Nuestras paisanas y nuestros paisanos no están solos. Los estamos acompañando y los estamos ayudando. Se están dando todas las asesorías legales que se han ido requiriendo.

“Y desde luego aquellos y aquellas que deseen regresar o se vean precisados a hacerlo serán recibidos como lo están siendo en México, con los brazos abiertos y con la dignidad y con el cariño con el que hay que hacerlo”, destacó.

https://www.milenio.com/politica/sre-preve-crecimiento-paulatino-deportaciones-eu

