¿Seguirá Ana Guevara? Ellos SUENAN para dirigir la Conade en los tiempos de Sheinbaum (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, continúa con los nombramientos de quienes la acompañarán en su próximo sexenio, a partir del 1 de octubre, y se prevé que en breve destape a la próxima persona titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que actualmente es encabezada por la polémica Ana Gabriela Guevara.

Bajo la titularidad de la exvelocista Ana Guevara, la Conade ha estado envuelta en duras críticas como el retiro de becas a los atletas mexicanos, así como la falta de apoyo para las escuadras nacionales en disciplinas como nado sincronizado, clavados, entre otros.

¿Quiénes suenan para encabezar la Conade?

Ana Guevara

La propia Ana Gabriela Guevara ha expresado que le gustaría continuar en el cargo por otros seis años más, pese a las controversias que ha tenido su administración.

“Si me invitaran yo estaría muy contenta de seguir apoyando al deporte mexicano pero por ahora lo que importa son los Juegos, ya lo demás se verá con el tiempo. No se qué suceda en el futuro pero yo me siento tranquila”, señaló en entrevista con La Jornada.

La propia Claudia Sheinbaum destacó que en los próximos días dará el anuncio de quien estará al frente de la Conade, y se negó a adelantar si se trataría de la medallista: “Ya muy pronto vamos a comentarles quién se queda en la Conade”, dijo.

Rommel Pacheco

Rommel Pacheco dejó las filas del PAN para integrarse a Morena, quien lo abanderó en su búsqueda por la alcaldía de Mérida, Yucatán, pero que finalmente perdió ante la oposición encabezada por el PAN, PRI y PRD.

De acuerdo con una columna de El Universal, entre los atletas mexicanos suena el nombre del exclavadista Rommel Pacheco, quien desde su adhesión a Morena se acercó a la ahora virtual presidenta electa.

Moises Muñoz

Moisés Muñoz, fue futbolista de diversos equipos como América, Monarcas y Atlante, también suena como uno de los perfiles que podría ocupar la Conade.

En marzo pasado, Muñoz se sumó al equipo de Sheinbaum para la campaña electoral, en la que integró a deportistas, así como la construcción de una agenda del deporte a través de la iniciativa Deporte CS.

“Estoy muy contento de anunciar que estaré participando en la promoción de la doctora Claudia Sheinbaum, así como en construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio, a través de la iniciativa Deporte CS. A partir de hoy recorreremos el país para sumar deportistas a este proyecto transformador y entablar diálogos por el deporte. Con la ayuda de todos y de todas, seguir construyendo un México más saludable, en paz, sin adicciones y sin violencia”, escribió el exfutbolista en redes sociales.

Daniel Aceves

A través de la columna “Daniel Aceves, el tapado de la Conade y una Ana Gabriela Guevara con perfil bajo en París”, se suma a la lista de perfiles a Aceves, actual vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano.

El también medallista olímpico por lucha greco-romana, sería uno de los candidatos a la Conade, para acompañar a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para el periodo de 2024 a 2030.

Claudia Sheinbaum aplazó el “jueves de gabinete” para el próximo lunes 12 de agosto, pues detalló que se encuentra en reuniones con los gobernadores electos y en funciones de todo el país.

