Sedena considera que el coronel Isidro Grimaldo, secuestrado por el CJNG podría estar sin vida (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. La Sedena considera que el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, secuestrado por el CJNG podría estar sin vida.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval al informar sobre las labores de búsqueda del militar desaparecido desde 10 de diciembre de 2022:

“Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tender vida pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo si ya no está con vida su cuerpo”.

Sandoval González refirió que se continúan con las labores de inteligencia y que se detuvo a Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana” hermano de “El Mencho” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero no se ha capturado a quien ordenó su secuestro.

Además, indicó que se mantiene contacto con la esposa del coronel quien pudo identificar algunas prendas que fueron localizadas en el lugar donde fue secuestrado en Tapalpa.

El 10 de diciembre el coronel Isidro Grimaldo fue secuestrado por presuntos delincuentes del CJNG mientras se dirigía de Jalisco a Zacatecas pues se encontraba de vacaciones.

Tras su desaparición, la Defensa Nacional desplegó dos mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para buscarlo y localizarlo.

