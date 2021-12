Sectur Oaxaca convoca al concurso para elegir imagen oficial de la Guelaguetza 2022 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. La convocatoria del concurso estatal para elegir la imagen oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza 2022” está abierta y cerrará hasta el 15 de febrero del 2022, artistas oaxaqueños y oaxaqueñas podrán inscribir sus obras.

A través de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur Oaxaca), el Gobierno del Estado de Oaxaca convoca a personas mayores de 18 años a participar con trabajos inéditos y originales, que representen en sus creaciones el tema “Guelaguetza 2022, Fiesta de los Lunes del Cerro”.

La o el autor podrá inscribir una sola obra, la cual debe contener en sus elementos básicos las características culturales, artísticas, folclóricas, dancísticas, gastronómicas y tradicionales de las 8 regiones de la entidad; la técnica para realizarla es en modalidad abierta: pintura en acuarela, óleo, gouache, fresco, pintura al pastel, aerografía, grabado, entre otras.

La obra presentada debe tener la firma de la o el artista, ser individual, no exhibida anteriormente, que no haya concursado en otro certamen, ni estar comprometida para otros eventos. Deberá entregarse en las oficinas de la Secretaría de Turismo, en Av. Juárez No. 703, colonia Centro, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Un jurado calificador integrado por personas expertas en artes gráficas, por el comité de autenticidad y organizadores de las festividades de los Lunes del Cerro hará una selección de obras para determinar a la ganadora; el fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en las diferentes plataformas de comunicación de la Sectur Oaxaca.

La creadora o creador de la obra que representará a las fiestas de la Guelaguetza 2022, recibirá un reconocimiento por escrito por parte de la dependencia estatal, además de un apoyo económico de 25 mil pesos; la participación en una exposición colectiva con las obras pre seleccionadas; entrevistas en medios de comunicación y publicaciones de la obra a nivel local, nacional e internacional.

Para obtener mayor información acerca de los lineamientos y especificaciones del concurso, consultar la convocatoria en www.oaxaca.travel, en las redes oficiales de la Sectur Oaxaca; así también en las oficinas de la dependencia de 10:00 a 15:00 horas o comunicarse al teléfono (951) 502 1200 ext. 1231 en el Departamento de Eventos Especiales.

