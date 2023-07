Sección XXII no realizará boicot a la Guelaguetza oficial, hay atención a demandas y están enfocados en su Guelaguetza en Nochixtlán (10:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. El magisterio oaxaqueño de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) descartaron realizar un boicot a la Guelaguetza oficial, ya que están “enfocados” hasta el momento en la octava de la Guelaguetza Magisterial y popular que realizarán en Asunción Nochixtlán.

De igual manera, la dirigente sindical Yenny Aracely Pérez Martínez informó que las demandas de su pliego que exigen a los Gobiernos están siendo atendidas y que precisamente hoy se reinstala la mesa en el Congreso local para la continuidad de la ruta para la construcción de una nueva ley estatal de educación y la siguiente semana se estarán atendiendo la demandas de las incidencias educativas.

Por su parte, la secretaria de Finanzas Noelis Velásquez Ruiz, dijo que ya se dio respuesta a la demanda de los más de 300 profesores que trabajan en la zona de Santiago Amoltepec quienes exigían seguridad para llevar a cabo sus labores educativas, “con el tema de seguridad de Amoltepec ya se avanzó, ya se encuentra la Guardia Nacional constantemente haciendo rondines por las comunidades vecinas, se está manteniendo la comunicación para que podamos tener el enlace con los compañeros maestros sobre cualquier situación que se pudiera presentar”.

En el tema de la trifulca que se dio durante la presentación de la XVI edición de la Guelaguetza Magisterial y Popular en el estadio del Tecnológico protagonizada por el diputado federal Irán Santiago Manuel, la líder Seccional manifestó “rechazamos y condenamos cualquier acto de boicot hacia nuestra Guelaguetza magisterial y popular, específicamente, repudiamos el acto de provocación del diputado Irán Santiago Manuel, personaje pronunciado en nuestro décimo segundo precongreso democrático, quien en un acto de provocación hacia nuestro MDTEO se infiltró en nuestros espacios de lucha y resistencia cultural incitando a la violencia en un espacio de convivencia del pueblo de Oaxaca”.

En ese sentido, recalcó que son un movimiento apartidista, “no tenemos que representante en los gobiernos estatal y federal, no tenemos representantes legislativos y que no somos aliados del gobierno de la autodenominada 4T, por motivo no permitiremos que el diputado en mención u otros personajes desprestigien la lucha de nuestra combativa y heroica Sección 22”.

“Nuestro movimiento tiene una historia de lucha y resistencia de más de 43 años en el que hemos exigido y hemos luchado por una educación pública, por la libertad de los presos políticos, por justicia a los compañeros que han asesinado, a los desaparecidos, hemos luchando por los recursos naturales, por los pueblos y en ese sentido ante los hechos sucedidos responsabilizados al diputado por el intento al boicot a la 16ª de la Guelaguetza Magisterial y popular”, señaló Pérez Martínez.

Manifestaron que a través de un resolutivo del décimo segundo precongreso 22, se pronunciaron en contra de los diputados federales Azael Santiago Chepi, Irán Santiago Manuel y Jorge Alberto Gonzalez Cruz que se presentan como diputados de la CNTE, “entonces en ese sentido, vamos a decirlo claro no invitamos a charros y traidores a nuestros espacios y los procedimientos vamos a estar revisándolos, tenemos una Comisión de Honor y Justicia previamente para el Comité Ejecutivo Seccional pasado ya que se va a tratar en una asamblea temática en la que se va tocar la situación con métodos propios de nuestro movimiento”.

Recordaron que la Guelaguetza Magisterial y Popular, surgió en el año 2006 como un acto de protesta y justicia por los asesinados, desaparecidos, presos políticos con el espurio Ulises Ruiz Ortiz, y hasta estos momentos este evento mantiene su vigencia y su objetividad, misma que se realiza con aportaciones de los más de 80 mil integrantes del magisterio magisterio oaxaqueño y la solidaridad del pueblo de Oaxaca.

