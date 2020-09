Sección 35 de Salud exige pago de bono y equipo contra Covid-19; pedirán apoyo a AMLO (12:50 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. El secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Mario Félix Pacheco, enumeró una serie de demandas que continúan pendientes dentro del Sector Salud, las cuales ayer fueron retomadas dentro del pleno estatal de delegados al que convocaron.

En conferencia de prensa, recordó la importancia del sector que continúa atendiendo a la población contagiada por Covid-19 a pesar de las carencias y falta de insumos.

Al afirmar que sus exigencias se han quedado rezagadas desde hace mucho tiempo, demandó el pago de un bono Covid-19 que se anunció desde hace unos meses y que todavía no les han liquidado.

En ese sentido, señaló que la Sección 35 ha ponderado siempre el diálogo, por lo que después de haber presentado propuestas como trabajadores demandaban el pago de este bono.

“Nos dijeron que solo hay 20 millones de pesos para pagarlo entre la base trabajadora, las propuestas de ayer es que se solicite un pago inicial de 5 mil y en Octubre el resto hasta completar los 10 mil pesos”.

Otra demanda, expuso, es la de recuperar el gasto por el equipo que los trabajadores han comprado para protegerse del coronavirus.

Sobre las peticiones como el pago de terceros Institucionales y no institucionales, lamentó que debido a los adeudos no puedan acceder a los créditos Fovissste porque no se ha depositado el dinero a las instituciones a las que se les adeuda.

“Estamos en una situación muy difícil, por eso estamos solicitando reuniones con los titulares para aterrizar los acuerdos pactados, no se ha tenido ninguna información y no sabemos como va este proceso, por eso solicitamos reuniones con el Issste y que nosotros como trabajadores podamos intervenir y que las propuestas del gobierno estatal sean las adecuadas, queremos que nos tomen en cuenta”, requirió.

El secretario, adelantó que se movilizarán en México para que sean atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y él intervenga en esta problemática.

“Queremos que los compañeros expongan sus demandas que tienen en las regiones de la entidad, porque debido a la pandemia hay un retraso en la atención de nuestras peticiones”, acusó.

Añadió que aún están pendientes la entrega de estímulos y vales de despensa que este año siguen sin entregarles.

“Existe una petición de los trabajadores que están laborando en las áreas Covid para que después sean autorizados a un periodo vacacional extraordinario debido al extenuante trabajo que han llevado a cabo”, puntualizó.

