Se viene el “Día del perro callejero”: la historia de esta fecha y cómo ayudar (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de julio. Los animales forman parte de la vida de las personas y cada vez hay más conciencia sobre sus derechos y calidad de vida. Con el objetivo de recordar a todos los perros que viven en la calle en busca de sobrevivir, todos los 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero.

La cantidad de animales que viven en la calle es una problemática en todas partes del mundo y que pone en debate la responsabilidad de las personas. La fecha fue una iniciativa que surgió en 2008 de la mano de un estudiante de periodismo de la Universidad de Santiago de Chile llamado Ignacio Gac, quien buscaba difundir lo peligroso que es para un perro vivir en la calle.

Esta celebración se propagó rápidamente por América Latina a través de las redes sociales, pero no como una protesta sino como una ayuda. Gac reveló que eligió el mes de julio porque hace frío y hay más lluvias, lo que expone a los perros en la calle a un mayor peligro y sufrimiento.



“Estaba reflexionando sobre las típicas fechas que existen y de una manera muy natural me nació esta idea. Si existe hasta el Día del Amigo con Derecho, ¿por qué no conmemorar a los perritos de la calle? Me di cuenta que los perros merecían un mejor trato, en ese tiempo había otra mentalidad, la cual ha ido evolucionando un poco”, expresó al sitio Mascotadictos.com.

Gac también explicó que el objetivo del Día Internacional del Perro Callejero es hacer un juego publicitario que tenga como fin ayudar a la causa y que todos se preocupen por la vida de un animal indefenso: “Incluso puede ser entretenido, ya que puede ser un excelente panorama juntarse con los amigos a darles algo de cariño a estos animales, alimentarlos, darles abrigo, higiene, y ojalá haya adopciones”.

Cómo ayuda a los perros que viven en la calle

Es importante saber que la calle no es un entorno ni para una persona ni para un animal, por lo que es fundamental buscarles un hogar. Hoy existen muchos refugios de animales que rescatan y curan a perros, gatos y caballos maltratados, con el fin de buscarles un hogar y una familia que los ame.

En el caso de no poder tener una mascota se le puede dar “tránsito”. Esto se trata de un hogar temporal hasta poder conseguirle una familia definitiva y es muy importante no entregar un animal a una persona sin antes hacer un breve perfil. Luego, se debe hacer un seguimiento para corroborar que tengan al perro en buenas condiciones.

Si la adopción o el tránsito es imposible, se puede ayudar a los refugios para que los animales tengan mejores condiciones de vida. Donar alimentos, mantas, medicamentos, dinero, entre otras cosas, es una excelente manera de involucrarse y que los voluntarios de los refugios no colapsen.



