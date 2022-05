Se suman liderazgos políticos a la campaña de Naty Díaz (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. Convencidos de que la mejor opción para la gubernatura de Oaxaca es la que presenta Naty Díaz, liderazgos políticos se sumaron a la campaña del partido albiazul.

Gustavo Leal, ex presidente de organizaciones adherentes al PRI nacional, ex coordinador de vinculación del Partido Verde y actual presidente de la Agrupación Política Nacional México Blanco, expresó que ante el abandono que hay en la entidad, “urgen cambios como los que propone Naty Díaz, no hay otras opciones”.

En tanto, Roberto Díaz, líder social de la Costa oaxaqueña manifestó que es tiempo de las mujeres, “he seguido la trayectoria de Naty Díaz y es auténtica, es la mejor opción para gobernar la entidad”.

Acompañada también del Coordinador de la campaña Juan Ivan Mendoza Reyes, Naty Díaz señaló que esta suma de hombres y mujeres va creciendo, “me alegro que más ciudadanos crean en mi proyecto, porque saben que como ciudadanos merecemos más, necesitamos resolver problemas urgentes de salud, educación, alimentación y empleo”.

Dijo que en estos intensos recorridos a pie, tocando corazones de las y los oaxaqueños, “hemos llorado, los he abrazado y escuchado su desesperación, el abandono, la pobreza y como sufren las familias por los elevados precios de los alimentos y los servicios”.

Puntualizó que a estos hogares no llegan las demás candidaturas, “ni siquiera se acercan porque tienen miedo a los reclamos ciudadanos, no se atreven, por eso prefieren pagar millonarias sumas de dinero para mitines, llenos de acarreados, donde no los cuestionan, donde pagan para que les aplaudan”.

Reiteró el reto: “mi cabellera contra la mascara del triple mentiroso del PRI y por el otro lado voy a desenmascarar a quien destruye lo que toca, al candidato de Morena que dejó sin apoyo al campo y dio su aval para desaparecer todos los programas que hoy le falta a las familias”.

Precisó que los mitines pagados no aseguran el triunfo, “después de caminar casa por casa, puedo asegurar que hay un total rechazo a las triples mentiras, a los discursos de siempre, a la falsedad de los políticos tradicionales”.

Sostuvo que por ello continuará haciendo estas visitas donde dialogará, donde escucha a todos y todas, porque así se logra tocar corazones y contar con votos razonados no pagados”.

Invitó a salir a las urnas este 5 de junio, votar por la mejor opción que es la de Naty Díaz.

